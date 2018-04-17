Как спасти урожай, если фитофтора уже пришла на ваши грядки

Здравствуйте! ФИТОФТОРОЗ — это страшное слово для любого дачника, кто хоть раз с ним сталкивался. У меня фитофтороз каждый год в грунте на томатах и картофеле. Есть много способов защиты, но они почти бесполезны, если соседи бездействуют и лишь ведрами выкидывают больные плоды за забор.

Поговорим о томатах

Думаю, многим знакома картина: ещё зелёные плоды начинают чернеть. Что мы делаем в этом случае: либо надеемся на чудо и оставляем томаты на кустах, либо снимаем их зелеными и кладем на дозаривание. Во втором случае урожай все равно начинает пропадать, так как материнское растение было заражено. Однажды здесь на сайте «7 дач» мне попался совет обрабатывать собранные плоды очень горячей водой — этот совет сработал, и я утащила его в копилку своих работающих секретов. Итак. Спасаем томаты!

зеленые помидоры

Сама процедура очень простая

собираем плоды, готовим емкости для томатов и стол для просушки;

греем воду до температуры 60-70ºC;

томаты складываем в ведро (таз);

заливаем подогретой водой все томаты в ведре;

засекаем 2 минуты;

сливаем с томатов воду, раскладываем их на чистую бумагу — ткань на столе, ждем полного высыхания;

складываем томаты для дозаривания в ящики или куда вам удобно.

Этот метод реально работает, почти все томаты дозреют, исключение у меня составляют плоды, на которых я не заметила начинающиеся грибковые процессы перед горячими ваннами. Я считаю, что этот секрет должен быть оглашен, и как можно больше садоводов должно его знать, на всякий случай! Я за этот секрет благодарю того человека, который 2 года назад здесь на сайте им поделился, к сожалению не помню точно, но знаю, что этот метод практикуется не только мной) Надеюсь, вам мой секрет не пригодится, и болезни не тронут ваш урожай))) Спасибо за внимание!