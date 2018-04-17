Гарик Бульдог Харламов (Харламов Игорь Юрьевич)

Дата рождения: 28 февраля 1981 год Место рождения: Москва, СССР

Знак зодиака: Рыбы

Гарик Харламов родился в Москве. И вначале он был вовсе не Гариком и не Игорем , а Андреем. Но родители через три месяца после его рождения поменяли имя и назвали его в честь умершего дедушки. В школе мальчика одноклассники звали Гариком. Только для мамы он остается Игорем. Даже на нее странице Вконтакте в графе дети она указала: Игорь Харламов.

Учеба в школе давалась Гарику непросто. Из-за его веселого нрава у него регулярно случались конфликты с учителями. Мама артиста намучилась, переводя его из одного учебного заведения в другое. Когда мальчику исполнилось 14 лет, его родители развелись. Отец улетел на ПМЖ в США, в Чикаго. Гарик закончил школу и отправился в отцу, Юрию Харламову . Там он поступил в школу с театральным уклоном. Там его учителем стал актер Билли Зейн . В свободное от учебы время Харламов подрабатывал в ресторанах быстрого питания и продавал сотовые телефоны.

Мама Гарика осталась в Москве, спустя пару лет после отъезда сына она встретила нового мужчину и родила от него двойняшек — Катю и Алину. К тому моменту, прожив пять лет в США, Гарик вернулся в Москву к матери.

Гарик Харламов окончил Государственный университет управления (специальность — «Управление персоналом»). Во время учебы начал играть в КВН и не смог остановиться. Он выступал за команды «Незолотая молодёжь» и " Сборная Москвы" в Высшей лиге А. Маслякова. В клубе он познакомился с Гариком Мартиросяном , Ташемом Саркисяном, Артуром Джанибекяном и Артаком Гаспаряном. Вместе они поехали в США и там им пришла в голову мысль запустить Comedy club в России. В Америке давно уже прижился формат stand up, в нашей стране на тот момент он еще не был никем опробован. Так, ребята организовали Comedy Club.

В «Comedy Club» Гарик Харламов выступал в дуэте с Тимуром Батрутдиновым с апреля 2005 г. по сентябрь 2009 г. Впоследствии он вернулся в комедийную программу 21 октября 2011 году.

Личная жизнь Гарика Харламова

Гарик Харламов во время игры в КВН познакомился со Светланой Светиковой , восходящей звездой мюзиклов. Девушка была без памяти влюблена в тогда еще мало известного комика, но ее мама сочла Харламова не самой лучше партией для дочери и настояла на том, чтобы они расстались.

Юлией Лещенко , администратором ночных клубов, Гарик прожил в гражданском браке четыре года, но спустя два года после оформления отношений пара рассталась. Юлия рассказывала в интервью, что одна из главных проблем в их отношениях заключалась в отсутствии детей. Они полтора года пытались, но ничего не выходило, хотя оба прошли полное обследование.

Еще до расставания с Лещенко, Харламов уже встретил свою нынешнюю супругу Кристину Асмус . Юлия тяжело переживала развод, но спустя несколько лет после развода встретила нового мужчину.

Гарик и Кристина воспитывают дочь Анастасию.

Интересные факты:

После развода Юлия и Гарик долго и муторно делили имущество. В итоге, Юлии присудили 1 млн 360 тыс. рублей и 176 тыс. долларов;

Юлия требовала аннулировать брак Гарика и Кристины, так как к тому моменту она не была разведена с супругом.

Фильмография

"Саша+Маша"

"Подари мне счастье"

"Тронутые"

"Шекспиру и не снилось"

"Приключения солдата Ивана Чонкина"

"Клуб"

"Самый лучший фильм"

"С новым годом, мамы!"

"Друзья друзей"

"Лёгок на помине"