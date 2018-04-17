Сиригу: «Балотелли смеялся над моим акцентом, не говорите, что он иностранец»

Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу высказался по поводу проблемы расизма в футболе. ”Это сложный вопрос, но я думаю, когда кто-то вроде Марио Балотелли имеет проблемы, играя за юношеские команды Италии, значит что-то неправильно. Когда я с ним встретился, он смеялся над моим акцентом. Так что не говорите мне, что он иностранец! Он родился и вырос в Италии и впитал нашу культуру”, — приводит слова Сиригу Gazzetta dello Sport. Сам Балотелли ранее, что итальянское общество хуже относится к нему из-за темной кожи.