Дизайнер дал шанс фирменным шрифтам

Фото: behance.net Логотипы adidas, Twitter, Adobe, Starbucks или Airbnb невозможно перепутать. Даже без названия в памяти сразу всплывает конкретный бренд. Однако о названии фирменных шрифтов задумываются только специалисты, имеющие дело с типографикой.

Итальянский графический дизайнер Эмануэль Абрате (Emanuele Abrate) решил раскрыть, что за шрифты используют всемирно известные торговые марки. Абрате — управляющий партнер сайта Grafigata! и преподаватель в Libera Accademia d’arte Novalia.

Ознакомиться с его проектом Logofonts, который привлек внимание профильных медиа, можно на Behance. Благодаря ему вы узнаете, что adidas выбрал для логотипа шрифт Avant Garde, YouTube — AlternateGothic, Twitter — Pico, Adobe — Myriad.

Фото: behance.net fs disable