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Дизайнер дал шанс фирменным шрифтам
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Дизайнер дал шанс фирменным шрифтам 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Фото: behance.net  Логотипы adidas, Twitter, Adobe, Starbucks или Airbnb невозможно перепутать. Даже без названия в памяти сразу всплывает конкретный бренд. Однако о названии фирменных шрифтов задумываются только специалисты, имеющие дело с типографикой.
Итальянский графический дизайнер Эмануэль Абрате (Emanuele Abrate) решил раскрыть, что за шрифты используют всемирно известные торговые марки. Абрате — управляющий партнер сайта Grafigata! и преподаватель в Libera Accademia d’arte Novalia.
Ознакомиться с его проектом Logofonts, который привлек внимание профильных медиа, можно на Behance. Благодаря ему вы узнаете, что adidas выбрал для логотипа шрифт Avant Garde, YouTube — AlternateGothic, Twitter — Pico, Adobe — Myriad.
Фото: behance.net  fs disable
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