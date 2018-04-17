Откровенный манифест кормящей мамы потряс общественность

Эмоциональный пост о грудном вскармливании, размещенный 23-летней Келли Стэнли в личном «Инстаграме», в считанные дни стал вирусным, собрав тысячи лайков и сотни одобрительных комментариев. Поводом для возмущенного выступления молодой мамы стала ситуация, произошедшая с ней и ее 9-месячной дочерью в одном из ресторанов. «Мы ужинали, и тут Майя раскапризничалась. Я знала, что ей нужно, поэтому оттянула рубашку и приступила к кормлению. И тут один из сидящих за столом мужчин взял тканевую салфетку и попытался набросить ее на меня. Я спросила, что он делает — и он ответил, что пытается прикрыть мою грудь. Видимо, по его мнению, ресторан — слишком «приличное» место для публичного грудного вскармливания. Я бы хотела сказать вам, что отреагировала на эту ситуацию достойно, но увы. Я вышла из себя, и не раскаиваюсь. Потому что этот жест был унизительным.

Потому что ни одна мама не должна стыдиться того, что кормит своего ребенка, где угодно и когда угодно».

Публикация от Kelly Stanley (@kellymarie_yoga) 23 Дек 2017 в 5:48 PST Женщина особенно остро отреагировала на ситуацию, потому что ее малышка родилась с дефектом губ и языка и смогла самостоятельно есть только после операции. «Кормление грудью — это не непристойное обнажение. Это не приглашение для окружающих мужчин смотреть на мою грудь! Да, я предпочла бы не оттягивать майку и не демонстрировать себя публике. Но знаете, нельзя говорить о пользе грудного вскармливания — и осуждать мам за кормление в общественных местах. Нельзя ожидать от женщин желания самим кормить малышей — и принуждать их прятаться для этого в машину.

Кормление грудью — естественно и нормально, и если кто-то недоволен тем, что я делаю это открыто, это только его проблемы.

Это никогда не должно быть проблемой кормящей мамы! Мужчины, прекратите сексуализировать кормление грудью и начните вести себя как зрелые люди, умеющие себя контролировать», — призывает молодая мама. Публикация от Kelly Stanley (@kellymarie_yoga) 5 Июн 2017 в 4:27 PDT Стоит отметить, что с 2014 года женщина ежедневно практикует йогу, а после рождения дочери стала часто выкладывать в своем фотоблоге снимки совместных с малышкой тренировок. Эмоциональный пост о грудном вскармливании Келли Стэнли сопроводила процессом кормления ребенка в одной из йогических поз. Публикация от Kelly Stanley (@kellymarie_yoga) 20 Фев 2017 в 2:55 PST Публикация от Kelly Stanley (@kellymarie_yoga) 29 Ноя 2016 в 5:24 PST Публикация от Kelly Stanley (@kellymarie_yoga) 27 Сен 2016 в 5:47 PDT