Первый канал объявил о начале кастинга для участников шоу «Голос» и «Голос 60+»

Первый канал начал прием заявок на участие в седьмом сезоне музыкального проекта «Голос» и в первом сезоне проекта «Голос 60+» для вокалистов-пенсионеров. Об этом сообщается в официальном инстаграмм-аккаунте телеканала.

Отмечается, что седьмой сезон шоу «Голос» появится в эфире телеканала осенью 2018 года.

Комментируя появление «Голоса» для пенсионеров телекритик Александр Мельман отметил, что сейчас российское телевидение зашло в тупик и новый формат шоу позволит собрать «свои проценты рейтинга». «Я бы, например, посмотрел, по крайней мере, один раз это шоу, чтобы как-то вдохновиться и написать колонку на эту тему. Но пока не могу сказать, будет ли мне это важно смотреть постоянно», — сказал Мельман в беседе с НСН.