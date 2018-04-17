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Первый канал объявил о начале кастинга для участников шоу «Голос» и «Голос 60+»
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Первый канал объявил о начале кастинга для участников шоу «Голос» и «Голос 60+» 

Свободная пресса 49 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Первый канал начал прием заявок на участие в седьмом сезоне музыкального проекта «Голос» и в первом сезоне проекта «Голос 60+» для вокалистов-пенсионеров. Об этом сообщается в официальном инстаграмм-аккаунте телеканала.
Отмечается, что седьмой сезон шоу «Голос» появится в эфире телеканала осенью 2018 года.
Комментируя появление «Голоса» для пенсионеров телекритик Александр Мельман отметил, что сейчас российское телевидение зашло в тупик и новый формат шоу позволит собрать «свои проценты рейтинга». «Я бы, например, посмотрел, по крайней мере, один раз это шоу, чтобы как-то вдохновиться и написать колонку на эту тему. Но пока не могу сказать, будет ли мне это важно смотреть постоянно», — сказал Мельман в беседе с НСН.
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