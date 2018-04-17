Телекритик: «Голос 60+» станет попыткой ТВ вырваться из кризиса

Первый канал запускает шоу «Голос» в новом формате. Теперь в популярном вокальном конкурсе смогут принять участие люди старшего возраста. Канал начал прием заявок на первый сезон проекта «Голос 60+». Мнения зрителей о новом проекте «Первого канала» разделились. Кто-то воспринял идею с энтузиазмом, а кто-то с иронией, сообщает Ura.ru.

Телекритик Александр Мельман в эфире НСН рассказал о возможных форматах проекта «Голос 60+».

«Надо отметить, что «Первый» работает больше в сторону детей, мы видим и «Ледниковый период. Дети», «Голос. Дети» и так далее. Правда у Максима Галкина было «Старше всех!», значит, Первый эту нишу тоже как-то окучивает. Они понимают, что с одной стороны это экзотика, но с другой стороны, может быть, какие-то симпатии вызывает к старшему поколению. К сожалению, но телевизор устроен так, что подобный проект может выглядеть как чудачество. Я не хочу сказать уродство, потому что это было бы неправильно, но если смотреть цинично, то да, идет именно в эту сторону. Это похоже на все эти ток-шоу малаховские, ведь они тоже развивали эту нишу постоянно, а теперь мы видим, что с одной стороны там могут быть какие-то благородные вещи, а с другой — так называемая желтая журналистика, подглядывания, эти ужасы, типа убийства родственников и так далее. Это тоже обсасывается и рассматривается через микроскоп. При этом я ничего не хочу сказать плохого про направление 60+», — рассказал собеседник НСН.

Милонов не планирует менять мемасики Telegram на подростковые чатики ICQ Телекритик обратил внимание на то, что в зависимости от выбранного продюсерами формата шоу, будет зависеть и его видение телезрителями. Каждый может увидеть что-то свое.

«Это все правильно, потому что сейчас российское телевидение зашло в тупик. Мы видим постоянные, классические для нашего ТВ, форматы. Эти форматы надо раздвигать и находить свои проценты рейтинга. Наверное, мысли продюсеров идут в этом направлении. Я бы, например, посмотрел, по крайней мере, один раз это шоу, чтобы как-то вдохновиться и написать колонку на эту тему. Но пока не могу сказать, будет ли мне это важно смотреть постоянно», — резюмировал он.

Напомним, что ранее «Первым каналом» анонсировалось создание, совместно с Узбекистаном, нового телеканала, в рамках медиа-коммуникационного сотрудничества. Этот вопрос обсуждался на встрече министра информационных технологий (Мининфоком) Узбекистана Азима Ахмедхаджаева и заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным в Ташкенте 16 апреля.