В храме Теплого Стана прошел праздничный концерт

Дети Воскресной школы устроили для прихожан храма иконы Божией Матери в Теплом Стане праздничный Пасхальный концерт.

«Пасха», — говорится на сайте храма — «особый праздник для верующего сердца. Ее долго ждут, волнуются, готовятся. На приходе каждому искренне хочется поучаствовать в создании радостной атмосферы самого главного торжества Церкви — Воскресения Христова. Священнослужители совершают Пасхальные Богослужения; хор поет победоносные песнопения; сотрудники храма и активные взрослые прихожане заботятся о благоукрашении дома Божия; повара в трапезной утешают вкусными праздничными блюдами. А что же дети?

Оказывается, и юные прихожане способны внести немалую лепту в Пасхальные торжества на своем родном приходе. Конечно, для того, чтобы создать свою лепту, детям пришлось серьезно потрудиться в течение всего Великого Поста. Но их усилия увенчались успехом. Подготовленный Воскресной школой концерт стал по-настоящему радостным и познавательным подарком для прихожан всех возрастов».