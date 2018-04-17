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В храме Теплого Стана прошел праздничный концерт
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В храме Теплого Стана прошел праздничный концерт 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Дети Воскресной школы устроили для прихожан храма иконы Божией Матери в Теплом Стане праздничный Пасхальный концерт.
«Пасха», — говорится на сайте храма — «особый праздник для верующего сердца. Ее долго ждут, волнуются, готовятся. На приходе каждому искренне хочется поучаствовать в создании радостной атмосферы самого главного торжества Церкви — Воскресения Христова. Священнослужители совершают Пасхальные Богослужения; хор поет победоносные песнопения; сотрудники храма и активные взрослые прихожане заботятся о благоукрашении дома Божия; повара в трапезной утешают вкусными праздничными блюдами. А что же дети?
Оказывается, и юные прихожане способны внести немалую лепту в Пасхальные торжества на своем родном приходе. Конечно, для того, чтобы создать свою лепту, детям пришлось серьезно потрудиться в течение всего Великого Поста. Но их усилия увенчались успехом. Подготовленный Воскресной школой концерт стал по-настоящему радостным и познавательным подарком для прихожан всех возрастов».
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