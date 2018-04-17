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Отношения Хлое Кардашьян и Тристана Томпсона висят на волоске
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Отношения Хлое Кардашьян и Тристана Томпсона висят на волоске 

Журнал ОК! 1 час назад
Поклонники семьи Кардашьян с интересом наблюдают, как развиваются отношения Хлое и Тристана Томпсона, и задаются вопросом: простит ли звезда реалити-шоу своего неверного возлюбленного? Согласно свежим данным инсайдера, нет. Источник, приближенный к Хлое, говорит, что она не собирается закрывать глаза на измены Тристана и покинет дом в Кливленде, как только появится такая возможность.
Более того, весь клан Кардашьян теперь настроен против Тристана. Особенно агрессивен по отношению к спортсмену Роб. Инсайдер говорит, что Хлое находится с дочерью в доме Тристана только потому, что медики не рекомендуют ей переносить полеты в ближайшее время. Как только она получит разрешение врачей на переезд, она сразу же вернется в родительский дом. К слову, поддержать Хлое на днях прилетели ее сестры: Ким, Кортни и Кендалл.
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями на прошлой неделе. Родам предшествовали сообщения о многочисленных изменах Тристана, но, несмотря на все неприятности, Хлое и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо.
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