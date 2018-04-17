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Наталья Подольская рассказала, почему стеснялась своей фигуры после родов
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Наталья Подольская рассказала, почему стеснялась своей фигуры после родов 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@nataliapodolskayaНаталья Подольская рассказала, почему стеснялась своей фигуры после родовОтдыхающая сейчас в Венеции Наталья Подольская (35) поделилась с поклонниками мыслями относительно спорта и подтянутого тела. По словам певицы, после беременности она почти не набрала лишних килограммов. А те, что были ушли, пока она кормила грудью сына. Наталья не отказывала себе в еде, калории сгорали будто сами собой. Но фигурой Подольская оставалась недовольна и даже стеснялась ее: Я была очень худая, видимо, кормление забирало много калорий. А потом я, привыкнув кушать все подряд, заметила, что где-то торчит животик, где-то ещё что-то. И я стала на спортивный путь и путь — ДУМАЙ, ЧТО ЕШЬ. А еще я заметила, что несмотря на то, что ты вроде худая, упругости нет. Желе вместо подтянутости. Холодец такой туда сюда колышется. Вы меня понимаете?
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) 2 Мар 2018 в 8:06 PST  Чтобы исправить ситуацию, певица обзавелась тренером и начала заниматься в зале. Сейчас она ходит туда трижды в неделю. В расписание ее тренировок входят самые разные силовые и кардионагрузки. Порой, признается Подольская, идти за занятие очень не хочется. Но молодой маме так нравится то, в какой она форме сейчас, что терять результат никак не хочется. Наталья также рассказывала, что боится поправиться и не разделяет тренда на бодипозитив. Поклонники поблагодарили певицу за мотивацию: «Умничка! Пример отличной мамы! Отличной жены! И все делающая в жизни разумно и толково!», «Такая худенькая и так занимаетесь в зале — потрясающая сила воли!», «Наталья, глядя на вас, тоже хочется держать себя в форме!». А тем временем поклонники призвали Глафиру Тарханову срочно сесть на диету.
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) 20 Мар 2018 в 11:10 PDT  Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) 27 Окт 2017 в 5:47 PDT
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