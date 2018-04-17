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В Башкирии нашли «кислотный» хлеб
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В Башкирии нашли «кислотный» хлеб 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
«Роскачество» организовало массовые проверки хлеба в Приволжском федеральном округе. Ведомство представило результаты исследования 33 торговых марок. В Башкирии показатели не на высоте. Например, в республике нашли худший в округе по кислотности хлеб.
— Скорее всего, производители использовали несвежую, ставшую прогорклой муку или нарушили технологии производства, — рассказали представители «Роскачества».
В показателе массовой доли жира в башкирском хлебе также нашли нарушения. Например, в изделиях двух торговых марок это значение ниже, чем установлено ГОСТом. Нормативы позволяют превышать нормы жирности, это не было бы нарушением.
Лидерами по качественному хлебу стали Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Саратовская области, Республика Чувашия и Пермский край.
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