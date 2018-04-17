Горячие и соблазнительные: восемь красоток из Самарской области борются за титул Miss MAXIM

Восемь загорелых и соблазнительных красавиц из Самарской области обнажили свои женские прелести в борьбе за титул Miss MAXIM. Девушки претендуют на право украсить обложку знаменитого мужского журнала, который увидит свет в сентябре.

Прием заявок на участие в конкурсе уже завершился. Сейчас на сайте издания проходит первый этап в формате дуэли. Посетителям предлагают выбрать наиболее привлекательную девушку из представленной пары.

По промежуточным результатам первого отбора на корону Miss MAXIM претендуют восемь представительниц из 63-го региона. Самарцы могут поддержать землячек своим голосом на сайте журнала, а повосторгаться аппетитными формами участниц — прямо сейчас в горячем хит-параде 63.ru.

Алена Елизарова

Девушка принимает участие в конкурсе уже не в первый раз Эта участница из Самары носит гордое звание золотого призера чемпионата по pole acrobatic. Алена уже не в первый раз принимает участие в конкурсе Miss MAXIM. В прошлом году она вошла в топ-10 участниц.

Публикация от Алёнушка (@jztochka) 10 Янв 2018 в 1:36 PST В этот раз девушка настроена еще более решительно. Сейчас Алена занимает первое место в рейтинге участниц. За нее отдали свой голос 73% читателей журнала.

Публикация от Алёнушка (@jztochka) 23 Мар 2018 в 8:06 PDT — Держите за меня кулачки, — попросила девушка своих подписчиков.

Екатерина Мещанкина

Девушка увлекается рисованием и работает в сфере общественного питания

Екатерине — 28 лет. Девушка живет в Самаре и работает в сфере общественного питания. В свободное время Катя рисует акварелью и маслом.

Девушка не стесняется демонстрировать свое идеальное тело

В общем рейтинге Екатерина уверенно занимает 33 место. За нее уже проголосовали 61% посетителей сайта.

Кристина Гаас

Девушка участвует в фотосессиях с детства

Кристина — одна из наиболее зрелых участниц, претендующих на звание Miss MAXIM. Прекрасной жительнице Тольятти недавно исполнилось 32 года.

В прошлом году Кристина получила титул «Девушка месяца Playboy»

— Участие в фотосессиях, съемках клипов и роликов увлекало меня с детства. Еще студенткой я пробовала себя в качестве модели, участвовала в конкурсах. Мои фотографии регулярно публиковались в различных журналах, — рассказала о себе Кристина.

В прошлом году Кристина даже получила титул «Девушка месяца Playboy». После этого модель решила попытать счастья в журнале Maxim. По результатам голосования девушка занимает 37 место. За нее проголосовали 59% посетителей сайта.

Девушка любит отдыхать, нежась на пляже

Об этой участнице известно совсем немного. Маше — 26 лет. Она живет в Самаре и не ведет публичный образ жизни.

Мария уверенно демонстрирует свое подтянутое тело

Сейчас Мария занимает 53 место. За две недели за нее проголосовали 57% читателей.

Елизавета Розадеева

Девушка работает моделью международного сообщества SuicideGirls

Лиза — участница из Тольятти. Девушка признается, что участвует в подобном конкурсе впервые.

— Я увидела объявление в Instagram и решила: «А почему бы и нет?». Ведь участие в таком проекте — уже маленькая победа, — рассказала Елизавета.

Публикация от 💗Lisa💗 (@elisarose_sg) 19 Сен 2017 в 10:32 PDT Девушке 25 лет. Она замужем.

— Супруг поддерживает и помогает с образами. В основном я работаю тату-мастером, но также являюсь моделью международного сообщества SuicideGirls. Сотрудничаю с разными фотографами. Один из них — Андрей Попенко ну и, конечно же, мой муж, — рассказала Лиза.

Сейчас тату-модель занимает 66 место. На ее счету 54% проголосовавших посетителя.

Девушка сотрудничала с мировыми модельными агентствами

Эта участница — модель мирового уровня. Девушке всего 22 года, но за ее плечами — сотрудничество с модельным агентством в Китае.

Публикация от Vladislava Petrushina (@_vladislava_p) 19 Мар 2018 в 10:14 PDT Владислава увлекается хореографией и моделингом. В свободное от фотосъемок время девушка с удовольствием играет на ударной установке.

Публикация от Vladislava Petrushina (@_vladislava_p) 2 Апр 2018 в 2:04 PDT Девушка подала заявку на участие совсем недавно, поэтому пока занимает только 135 место.

Девушка не поощряет пошлость в фотосессиях

Эта участница — одна из немногих моделей plus-size в Тольятти.

— Сексуальность — это не нагота, а скрытое под одеждой тело, — таков подход 21-летней девушки к красоте.

Наталья — одна из немногих моделей plus-size

В качестве эксперимента Наталья не откажется от ретрофотосессии и поощряет татуировки.

Сейчас девушка занимает 156 место в рейтинге участниц. За нее отдали свой голос 36% читателей журнала.

Екатерина Талалова

За Екатерину пока что проголосовали 18% посетителей

Рейтинг участниц замыкает участница из Тольятти. Екатерине — 28 лет. Девушка увлекается психологией, йогой и эзотерикой. В свободное время от фотосессий Катя любит готовить. За девушку пока что проголосовали 18% посетителей.

Дуэли завершатся 21 мая. После этого 100 участниц пригласят на кастинг в Москву. По результатам фотопроб организаторы конкурса выберут 10 финалисток. Именно они станут главными претендентками на победу и уже точно попадут на страницы сентябрьского номера MAXIM. Имя главной красавицы, которая украсит обложку, назовут 19 июля.