Восемь упражнений цигун Ван Лин для борьбы с зимней «спячкой»

К концу зимы многие испытывают дефицит энергии, имеют проблемы со здоровьем и неустойчивое состояние нервной системы. Обрести гармонию поможет восточная медицина и специальный комплекс — восемь упражнений цигун Ван Лин для восстановления энергии.

Дефицит энергии, особенно в холодное время года, образуется при нарушении баланса инь-ян (женского и мужского начала) в организме — так утверждает восточная медицина. Женщины часто испытывают дефицит ян (активность, тепло) — этим и объясняется вялость, отсутствие сил, зябкость. А у мужчин, которые много и напряженно работает, наоборот — дефицит инь (расслабленность, холод), что приводит к повышенному давлению, головным болям, бессоннице, перевозбуждению, агрессии. При балансе двух начал люди не подвержены влиянию климата и атмосферного давления.

Факторы, которые влияют на баланс инь-ян в организме:

Еда. На усвоение переработанных продуктов (сосиски, колбасы, консервы) организм затрачивает дополнительное топливо. А вот злаковые, овощи-фрукты, натуральная рыба и мясо служат источниками энергии (это ян-продукты).

Сон, режим которого большинство из нас нарушает — так же сильный энергетический фактор.

Экология и местоположение. Есть физические признаки «неблагоприятных зон» — трещины на стенах, разломы от асфальта до земной коры, овраги, ложбины: состояние человека ухудшается в подобных местах.

Интоксикация и загрязнение организма, нарушение работы печени из-за спиртного и никотина.

Что нужно делать, чтобы восстановить здоровье, обрести устойчивое состояние нервной системы, гармоничное состояние — баланс инь-ян? Во-первых, постараться привести все вышеперечисленные факторы к норме. Во-вторых, найти для себя подходящую систему оздоровления.

Одна из них, Цигун — комплексная система оздоровления, работающая с дыханием, с энергией окружающего пространства, обучающая энергетической саморегуляции. Цигун дает возможность влиять не только на физическое, но и на психоэмоциональное состояние.

Специально для читательниц ДО уникальный оздоровительный комплекс показывает и комментирует Игорь Роганин, доктор китайской медицины, врач-иглорефлексотерапевт.

Комплекс «Бадуань-цзин» («8 кусков парчи») отличается сильным оздоровительным эффектом, а что еще важнее — доступностью для самостоятельного обучения.

Восемь упражнений цигун: видео и фото

Условия выполнения:

место, где никто не помешает

комфортная температура воздуха

хорошо проветренное помещение

свободная одежда

не менее часа после еды Ограничения:

5е и 6е упражнения — при повышенном давлении, межпозвоночных грыжах; 4е и 8е — при желчно-и мочекаменной болезни.

Исходное положение — поза всадника: ноги чуть шире плеч, слегка согнуты в коленях, спина прямая, руки опущены вдоль тела, взгляд устремлен вперед.

1. Две руки толкают небо.

На вдохе поднимать руки перед собой ладонями вверх, почти касаясь тело. Постепенно разворачивая их к себе на уровне лица и далее над головой ладонями верх. Вгляд направлен на руки. Задержаться на мгновение, вытягиваясь вверх. На выдохе опускать руки через стороны ладонями вниз. Повторить 3-5 раз.

2. Натягивать лук, целясь в ястреба.

На вдохе сжать руки в кулаки (не напрягаясь), одновременно поднимая их до уровня плеч. С выдохом отвести правую руку в сторону, выставляя указательный палец вверх и отводя большой палец, «растягивая лук». Левая кисть сжата в кулак и «держит тетиву». Смотрите на указательный палец. Задержитесь на мгновение в этом положении, полностью вытянув правую руку. «Выстрел» сделан. На вдохе приблизить руку к груди, разжимая кисти. Выдыхая, опустить руки вниз. Сделайте по 3-5 «выстрелов» в право и влево поочередно.

3. Поднять руку.

На вдохе поднимать руки ладонями вверх до уровня плеч. Затем перевернуть ладони вниз и с выдохом немного опустите их, как бы придавливая небольшой шар. Разверните правую ладонь от себя и поднимайте ее над головой на вдохе (ладонью вверх пальцы влево) Одновременно опускайте левую кисть вдоль левого бока, как бы растягивая резиновую ленту обеими руками (ладонью вниз, пальцы вперед). Задержаться на мгновение и с выдохом опустить правую руку перед собой. 3-5 раз каждой рукой.

4. Взглянуть назад.

Это упражнение очень похоже на предыдущее, только тут поочередный подъем рук на вдохе сопровождается поворотом корпуса в сторону, взгляд устремлен назад (в сторону руки, которая внизу).

5. Покачать головой и расправить хвост.

Шагнуть правой ногой в сторону и положить руки на бедра. Удерживая спину прямой и опираясь на спину, вращать корпус вправо. 3-5 вращений попеременно в каждую сторону.

6. Две руки обнимают колени.

На вдохе поднять руки над головой, слегка прогибаясь назад и вытягиваясь вверх. С выдохом медленно наклониться вперед, держа спину прямой. Коснитесь руками пола (или ног куда дотянитесь без сильного напряжения). Зафиксируйте положение на 2-3 секунды, и вдыхая медленно выпрямиться. Встав прямо, выдохнуть с одновременным легким приседанием. Руки уронить вниз. 3-5 наклонов.

7. Сердито смотреть на кулак.

Поднять руки на уровень груди, сжимая в кулаки и сопровождая это движение вдохом. Выдыхая, распрямите правую руку в локте, отводя кулак вперед. Смотреть на кулак не агрессивным, но непреклонным взглядом, широко раскрыв при этом глаза. Левая кисть, сжатая в кулак, двигается к левому бедру. На вдох подвести оба кулака к середине груди, затем, раскрыв ладони, опустить руки вниз на выдохе. 3-5 раз, поочередно.

8. Поднимать и опускать пятки.

Из исходного положения руки за спиной (одна на другой на уровне поясницы) на вдохе медленно подняться на носки. Задержаться на мгновение в этом положении и, расслабив тело, с выдохом опуститься, слегка ударяясь пятками о пол. Легкая вибрация от удара должна пронизывать все тело. Не ударяйтесь слишком сильно, это не полезно. 3-5 подъемов.

Восемь китайских упражнений цигун: видео

Посмотрите также «Восемь упражнений цигун» видео, чтобы стало понятнее, как выполнять комплекс «Бадуань-цзин» («8 кусков парчи»).