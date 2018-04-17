Модель хотела изменить цвет глаз, но получила зрение старушки

Идея изменить цвет своих глаз появилась у аргентинской модели Надинны Брун еще давно. Тем не менее эта процедура кардинально изменила жизнь девушки. До операции модель имела карие глаза, но после того, как она вставила яркие голубые импланты, то практически перестала видеть. А ее постоянно воспаленные красные глаза стали напоминать глаза старушки.

В Америке подобная процедура преображения запрещена, и поэтому 32-летней модели пришлось уехать в другую страну. Все шло как полагается и, казалось бы, операция была завершена успешно. Тем не менее после нескольких месяцев Надинна перестала видеть, ее глаза постоянно слезились и были красными. Фотосессии — единственный способ, которым Надинна зарабатывает деньги. И теперь из-за проблемы с глазами девушка не может фотографироваться.

Сейчас она в глубокой депрессии из-за неудачной операции. Со своими подписчиками девушка постоянно делится мыслями, отмечая, что теперь ее жизнь не станет такой как прежде. Несколько раз Брун возвращалась в медицинский центр Колумбии, где была проведена операция. Вернуть зрение не удалось даже после двух процедур. Только после того, как она обратилась в медицинский центр США, ей смогли вытащить злополучные импланты. Но специалисты отмечают, что зрение Надинны будет только ухудшаться. ​