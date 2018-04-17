Токсичные материалы в вашем доме: найти и обезвредить

Заболела голова? Виноват тяжёлый день на работе. Першит в горле? На шее обнаружилась сыпь? Не стоило вчера есть столько конфет. Мы привыкли винить во всех недомоганиях внешние обстоятельства, но печальная реальность такова, что иногда причина нашего плохого самочувствия кроется в родных стенах. В квартире, где мы живём, может быть много вредных и даже токсичных веществ, и это каждый день негативно сказывается на нашем здоровье. Хотите обезопасить себя и свою семью? Мы расскажем как.

Уничтожаем плесень

Сырость и недостаточная вентиляция — вот самые распространённые причины появления плесени. Чаще всего она прячется в ванной или в углах, выходящих на наружную стену (если в ней есть щель, то там будет регулярно конденсироваться влага). Чем опасна плесень? Астма, респираторные заболевания, проблемы с кожей, головные боли и тошнота — это далеко не полный список того, чем грозит её наличие в вашем доме. Как бороться? Не оставлять в ванной сырые полотенца и губки, постоянно проветривать комнаты и своевременно вытирать влагу со стен.

Есть кондиционер? Пусть работает!

Рассказы о том, что в кондиционерах живут страшные бактерии, ежедневно подрывающие здоровье обитателей квартиры, конечно же, миф. Любой специалист в этой области скажет, что единственная опасность, исходящая от работающего кондиционера, это риск простудиться. Но вот если ваша система климат-контроля месяцами бездействует, в ней могут завестись вредные бактерии, которые при первом же запуске распылятся в воздухе и попадут в чей-нибудь организм. Чтобы этого не произошло, не давайте кондиционеру простаивать. Если вы пользуетесь им очень редко, периодически включайте хотя бы на получасовую профилактику.

Статьи по теме Из чего сделать потолок в ванной: плюсы и минусы разных материалов Отделка кухни: обзор популярных материалов для стен

Выбрасываем пластиковую посуду

А также контейнеры и бутылки. Почему так категорично, ведь все ими пользуются? Конечно, не все пластиковые изделия вредны. Большая часть такой посуды вам не навредит, но та, что сделана из полистирола, безопасна только при комнатной температуре. А вот при нагревании (будь то СВЧ или просто мытьё в горячей воде) такой пластик выделяет сразу несколько вредных для человека веществ. Они провоцируют нарушения гормонального фона и негативно влияют на развитие плода во время беременности. Боремся с этим просто: при выборе контейнеров и посуды внимательно читаем то, что написано на этикетке, и избегайте изделий из меламина, который вреден для человека сам по себе.

Чистим ковёр правильно

Что только не предлагает современный рынок бытовой химии: и чистящие средства, удаляющие самые сложные пятна за несколько секунд, и волшебный аромат для вашего ковра, и специальные составы, снижающие риск возгорания… Всё это, конечно, прекрасно, и хочется отмыть ковёр и натереть всем сразу. Однако в таких сильнодействующих средствах содержится целый букет вредных веществ, которые могут спровоцировать головные боли, недомогание, аллергию и даже астму. Как бороться с последствиями? После чистки ковра с применением бытовой химии нужно обязательно тщательно высушить его и проветрить на свежем воздухе, а не на сушилке в коридоре.

Наше мнение:

— Чтобы обезопасить себя на 100%, лучше всего вообще отказаться от использования опасной бытовой химии. Конечно, средства из серии eco friendly стоят дороже, но это, по сути, цена вашего здоровья. Если же денег на дорогую экопродукцию нет, воспользуйтесь народными методами, многие из которых до сих пор отлично работают, или хотя бы покупайте «лёгкую» химию, то есть без предупреждений вроде «использовать при открытых окнах».

Избавляемся от ДСП Мебель из ДСП — явление очень распространённое, во многом из-за демократичных цен. Только вот в клеящем составе этого материала довольно часто встречается опасный для человека канцероген — формальдегид. Он может стать причиной появления астмы, проблем с лёгкими и жжения в глазах или горле. Чтобы обезопасить себя, не экономьте на здоровье и покупайте мебель из натуральных материалов, особенно приветствуется дерево. Если же у вас в квартире уже есть изделия из ДСП и заменить их в ближайшее время не получится, поставьте в комнату как можно больше зелёных растений и часто проветривайте.

Заменяем плинтусы

В таких безвредных на вид и неприметных плинтусах тоже может скрываться опасность. Всё дело в том, что некоторые из них (особенно декоративные) могут быть одним из источников крайне вредного вещества — стирола. Оно токсично, вызывает тошноту и головную боль, а также негативно сказывается на работе печени и химическом составе крови. Чтобы избежать знакомства с эффектами стирола, убедитесь, что плинтусы в комнатах сделаны из экологически чистых материалов.

Виниловые обои — долой

Среди всех типов обоев виниловые — одни из самых популярных после бумажных. Сами производители не рекомендуют клеить в детской или спальне, но доступная цена, простота в уходе и большой выбор расцветок чаще всего оказываются важнее экологичности. Всё дело в том, что этот материал практически не пропускает воздух (за исключением специальных пористых моделей, но внешне они неотличимы от обычных виниловых обоев), а это, в свою очередь, способствует развитию аллергических реакций и головных болей. Чтобы перестраховаться, лучше всего не использовать этот материал для отделки жилых комнат и отдать предпочтение деревянным панелям, любым текстильным или хотя бы бумажным обоям.

Проверяем пол Линолеум и ламинат низкого качества — потенциальные источники токсичных веществ. Специалисты единогласно рекомендуют выбирать для пола качественную плитку или хороший паркет. Если же вы всё равно отдаёте предпочтение линолеуму, убедитесь, что он не был куплен с рук и продавец показывал сертификат качества. Безопасным считается медицинский линолеум, который используют даже в туберкулёзных отделениях, где риск заразиться очень велик. Если покупаете ламинат, дайте ему полежать пару месяцев — после этого он точно будет безопасен для здоровья.

Отказываемся от лазерного принтера

Не так давно учёные доказали, что использование лазерного принтера не лучшим образом сказывается на здоровье. При работе он выделяет вредные вещества, которые грозят нам проблемами с лёгкими и обострением хронических заболеваний. Лучше всего отказаться от лазерного принтера в пользу более простых, но при этом безвредных моделей. Если же без него не обойтись, держите его не слишком близко, не оставляйте включённым без надобности и хорошо проветривайте комнату, в которой находится принтер.

Ищем врага… в диване

Это покажется удивительным, но опасность для здоровья могут представлять обычные диванные подушки. В чём она кроется? Часто декоративные подушки, как и вообще мягкую мебель, пропитывают специальным огнезащитным составом. Именно в нём иногда содержатся различные токсичные вещества, которые не только плохо сказываются на общем самочувствии, но и при постоянном контакте увеличивают риск заболеть онкологией. К сожалению, на глаз определить, безвредны ли подушки, вряд ли получится, поэтому боремся следующим образом: внимательно читаем описание товара, спрашиваем у продавца насчёт огнеустойчивого состава, уже купленные подушки проверяем экспертизой.

Наше мнение:

— Токсичные вещества содержатся не только в предметах мебели или отделочных материалах. Иногда вредные для здоровья элементы в буквальном смысле живут в стенах вашего жилища — например, если при строительстве дома были использованы такие опасные материалы, как свинец или асбест. Чтобы знать это наверняка, мы рекомендуем обратиться к специалистам из СЭС и проверить квартиру. Вы можете заказать как стандартную экспертизу (пробу воды или воздуха в закрытом помещении), так и более серьёзное исследование, например измерение уровня радиации.

Читайте также:

Куда спрятать холодильник: 7 вариантов, о которых вы не догадывались

Как избежать трудностей при заказе нестандартных элементов корпусной мебели

Какой должна быть в квартире зимой температура воздуха