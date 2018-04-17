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Мошенники выдают себя за Аманду Байнс и вымогают деньги «на лекарства» у поклонников актрисы
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Мошенники выдают себя за Аманду Байнс и вымогают деньги «на лекарства» у поклонников актрисы 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Казалось бы, Аманда Байнс еще несколько лет назад окончательно исчезла из вида, но судьба актрисы по-прежнему не дает покоя ее поклонникам — на которых, к сожалению, наживаются мошенники, выдающие себя за Аманду и вымогающие деньги на «лекарства» от имени актрисы.
Адвокаты Аманды Байнс рассказали, что актриса неоднократно направляла в Twitter и Instagram официальные запросы с требованием удалить аккаунты, выдающие себя за Байнс. В этих аккаунтах регулярно появляются посты, в которых мошенники от лица Аманды рассказывают, что у нее якобы совсем закончились деньги, не на что купить лекарства, а друзья отказываются ей помогать.
При этом суммы в таких постах значатся совсем уж смешные — например, 63 доллара. А подписчиков в фальшивых аккаунтах — несколько тысяч, и они регулярно оставляют комментарии со словами поддержки в адрес «несчастной нищей Аманды» (правда, деньги мошенникам отправлять не торопятся).
С мошенниками Аманда Байнс борется уже несколько лет — еще в 2016 году со своего подтвержденного, официального аккаунта в Twitter она предупреждала своих поклонников не доверять мошенникам, которые постят что-то от ее лица. Но, похоже, что в этой битве Аманда проиграет: Twitter на запросы актрисы ответил, что аккаунты, которые ведутся якобы от ее имени — всего лишь «пародия» и потому правил соцсети не нарушают. попкорнnews
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