Басков троерукий: Батрутдинов развеселил забавным фото

Известный шоумен Тимур Батрутдинов не смог пройти мимо фотографии, на которой, скорее всего, из-за не очень умелого использования графического редактора у Николая Баскова появилась третья рука. Эту фотографию юморист выложил в свой личный микроблог, чем как следует повеселил своих подписчиков.

Популярный российский комедийный актёр и телеведущий опубликовал в Инстаграме фотографию с автодрома, на которой компанию ему составили Алена Шишкова, Анна Седокова и Николай Басков. И именно последнему резидент Comedy Club и посвятил свой пост, сначала собрав из имен и фамилий участников съемки шутливое название для их компании, а затем еще и обратив внимание Интернет-пользователей на то, что у «натурального блондина» на снимке оказалось три руки. «Группа „АББАсков“. Кстати, никогда не обращали внимание, что у Николая три руки? Я вот, только сейчас заметил. Думаю, третья рука — для шарманки»

Шутка вызвала вполне ожидаемый эффект. И хотя многие подписчики Батрутдинова справедливо отметили, что появление лишний конечностей у Баскова получилось из-за неудачного использования фотошопа, многие все же вдоволь посмеялись над таким казусам. Кстати, шутки посыпались и в адрес других звезд, присутствующих в кадре. «Что у Баскова с руками? Почему три?» «Третья рука прям из печени вылетает» «Ууу Коляяяяна три рукииии. Новый хит группы „Пикник“!» «Чья рука из Баскова лезет?» «Седокова как курица-гриль!» «Седокова больше Баскова?» «Ого! Шишкова круглолицая» «ББ теперь! Батрутдинов и Басков. На кого же ты „Х“ поменял, „Х“-это Харламов…» Кстати, часть пользователей социальной сети обратили внимание и на то, что рука бывшей солистки «ВИА Гры» неестественно висит в воздухе, что тоже вызвало немало шуток. А некоторые просто попросили Тимура не показывать такие снимки, чтобы остальных звезд не высмеивали в сети.

А не так давно Батрутдинов порадовал поклонников пикантными снимками, позируя босиком на кровати. Любопытно, что компанию в этой фотосессии ему составила подушка, которую шоумен обнимал, как девушку. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!