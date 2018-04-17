Броматы и семикарбазид обнаружены в батонах Нижнего Новгорода

Глобальное веерное исследование нарезных батонов добралось и до Нижнего Новгорода. В нём приняла участие продукция торговых марок «Каравай», «Сормовский хлеб», «КХ», «Дзержинскхлеб» и «Выксунский хлеб». Шесть лучших испытательных центров страны, включая лаборатории Роспотребнадзора и Росстандарта, проверили хлеб Нижегородской области и определили наиболее качественную и безопасную продукцию.

Батоны торговых марок «Каравай» и «Дзержинск» признаны экспертами качественными и безопасными. А хлеб торговой марки «Выксунский хлеб» отнесли к товару повышенного качества — у него появился шанс получить российский Знак качества. После прохождения аудита, совместно с похожей продукцией из других областей, «Выксунский хлеб» сможет обзавестись государственным Знаком качества.

А вот нарезные батоны «Сормовского хлеба» и «КХ» оказались с небольшими нарушениями. В продукции «Сормовского хлеба» нашли следы броматов, а в хлебе торговой марки «КХ» эксперты обнаружили семикарбазид (это улучшители хлеба, которые формально относят продукцию к качественной и безопасной).

— Мы не используем это, даже не знаем, что это такое, — сообщили в лаборатории хлебозавода «Кстовский хлеб». — Мы были удивлены, когда увидели это заявление, потому что наш нарезной батон даже без ГМО. Проводим проверки каждые полгода и есть протоколы, подтверждающие качество. Может это в муке находится, а анализ муки мы не делаем, к сожалению.

Например, бромат укрепляет «каркас» батона, увеличивает его объём и улучшает пористость. Свой ответ дали в компании «Сормовский хлеб». Позже они обещали предоставить протоколы испытаний.

— Мы не верим в то, что там написано, — утверждает начальник производственно-технологической лаборатории «Сормовского хлеба» Светлана Хонина. — У нас есть протоколы испытаний, которые проводятся дважды в год и там ничего подобного не обнаружено.

— То, что в хлебе обнаружены броматы и семикарбазид, — страшная проблема, речь идёт уже о биобезопасности, — комментирует директор Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елена Мелешкина . — Но надо отдать им должное — они действительно сильно улучшают качество хлеба. Скорее всего, производитель покупает хлебопекарные улучшители, в состав которых входят броматы. То, что Роскачество обнаружило улучшители, подтверждает, что у нас в стране не существует необходимого контроля. Давно назрела задача наладить контроль за тем, что кладут в хлеб.

Всего хлеб прошёл испытание через 48 параметров качества и безопасности. Хлеб проверяли на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесеней, а также бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. Превышений по данным показателям не было обнаружено вовсе. Что касается Приволжского федерального округа и Нижнего Новгорода в частности, то ни одного заражения хлеба картофельной болезнью также не выявили.