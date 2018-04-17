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Лера Кудрявцева помогла 28-летнему сыну устроиться на работу
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Лера Кудрявцева помогла 28-летнему сыну устроиться на работу 

Лиза 47 минут назад
Фото: Лиза
@leratvЛера Кудрявцева помогла 28-летнему сыну устроиться на работуКак знают поклонники, у Леры Кудрявцевой (46) есть взрослый сын от первого брака с музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Телеведущая стала мамой в 19 лет, родители назвали мальчика Жаном в честь любимого на тот момент актера Жан-Клода Ван Дамма. Семейная жизнь продлилась недолго — через два года Кудрявцева рассталась с отцом Жана. Совместные фотографии мамы с сыном в соцсетях можно по пальцам пересчитать — Жан просит не публиковать кадры с ним. Лера Кудрявцева делает исключение очень редко.
Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 2 Янв 2018 в 8:20 PST  О сыне телеведущей в принципе мало информации. Известно лишь, что молодой человек окончил экономический университет имени Плеханова. Но сейчас Жан пробует силы на телевидении — правда, за кадром. Кудрявцева, узнав о том, что на один из проектов требуется продюсер, порекомендовала сына. По словам Жана, он с детства мечтал работать на ТВ и ему интересно заниматься именно организацией процесса за кадром. Таким образом, вакансия продюсера идеально подошла молодому человеку. Сейчас Жан ждет первой командировки. А теме временем поклонники уверены, что новый имидж Леры Кудрявцевой прибавил ей 10 лет.
Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 30 Мар 2018 в 1:59 PDT  Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 11 Фев 2018 в 12:05 PST
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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