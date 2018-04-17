Дарья Сагалова: К тусовке детей приобщать не хочу!

Актриса Дарья Сагалова вышла из тени — теперь она играет стюардессу в новом сериале СТС «Улетный экипаж».

— Даша, приступать к работе после длительного перерыва всегда непросто. Какие ощущения у вас?

— Я сам сериал еще не видела — есть несколько моментов, которые хочется проверить, — говорит Дарья. — Но могу сказать, что от съемок у меня остались только позитивные впечатления. На площадке у нас царила атмосфера творчества. Мы все время что-нибудь придумывали. Как-то, например, решили станцевать всем экипажем ламбаду. Этого момента не было в сценарии, но в итоге все получилось очень ярко и весело, поэтому это войдет в сериал.

— Если бы у вас была возможность создать свой «Улетный экипаж», кого бы взяли и куда полетели?

— Конечно, я бы взяла на борт своих двух принцесс, нашего папулю и мы бы полетели в Эмираты. Моя старшая дочь Лиза туда хочет!

— Ваша старшая дочь присутствовала на премьерном показе сериала, и все отметили, что она — красотка. В модельное агентство не думаете отдавать?

— Она действительно красотка. Но насчет модельной деятельности не могу сказать. Мы ведем детский образ жизни, совершенно не светский. В день пресс-показа она впервые вышла со мной в свет. Сама попросилась. Очень хотелось ей узнать, что такое пресс-показ!

— А почему вы их не приобщаете к тусовке? Вон Филипп Киркоров почти каждую неделю выводит дочь и сына в свет!

— У каждого свое отношение и к детям, и к жизни. Мы придерживаемся таких правил. Я сама не веду светский образ жизни и считаю, что мои дети должны видеть детство. А когда они уже будут в более сознательном возрасте, сами примут решение и сделают свой выбор, который я поддержу. Сейчас стараюсь активно заниматься развитием дочек. Старшая у меня занимается рисованием, танцами. Мы немножко приобщали ее к верховой езде, ходили на фигурное катание, пробовали художественную гимнастику. Сейчас определились: заканчиваем первый класс музыкальной школы.

«В нашей семье я — шея!»

— Съемки в «Улетном экипаже» стали для вас первыми после декретов. Почему мало снимаетесь?

— Все время, которое у меня есть, уделяю семье и детям. Сейчас есть еще один проект, который мне предлагают. Пока о нем говорить не могу, потому что документы еще не подписаны. Я сейчас очень много от чего отказываюсь. Не могу сказать, что завалена сценариями, но предложения поступают регулярно. Но либо непонятная роль, либо съемки проходят очень далеко. Чтобы я сейчас вышла из дома, это должно быть конкретное событие. Детей на работу я не променяю ни за что.

— Не скучно вам в таком режиме, без внимания поклонников?

— Конечно, не скучно! У меня столько дел и в школе, и дома, и на улице, что мне всего хватает. К тому же с детьми надо уроки делать, разговаривать. У нас каждый день происходит, как вы понимаете, очень много важных событий. Каждой нужно уделить внимание. Поклонники меня тоже не забывают. До сих пор подходят на улице, просят автографы, сфотографироваться. Мне приятно, что меня помнят. Только теперь обращаются не как к Светке Букиной, а как к Дарье Сагаловой.

— А вас обижало, когда вас узнавали как Светку?

— Нет, не обижало. Хотя первое время люди постоянно говорили: «О, Светка, привет!» А почему должно меня это обижать? Светка — моя визитная карточка и очень многое дала мне в жизни. Это прекрасно, что у меня была такая героиня! Я ее до сих пор люблю и всегда буду это делать.

— Как ваш супруг относится к тому, что вы резко сменили образ жизни?

— Отлично. Супруг меня в принципе во всем поддерживает. Если я решу, что надо сходить на тусовку, то он это сделает.

— То есть в семье вы — атаман?

— Скорее я — шея! (Смеется.)

«Хочу стареть естественно!»

Дарья уверяет: она не сделала ни одной пластической операции. Артистка заявляет, что и в будущем этого делать не намерена.

— В салоны красоты мы с дочками периодически ходим, — говорит артистка. — Масочки разные делаем. От модных процедур, в том числе и пластических, отказываюсь. Очень боюсь. Мне кажется, я буду стареть естественно, но красиво!