Пожалуйста, будьте добры

Кто сказал, что утро добрым не бывает? Очень даже бывает. И хорошее, доброе настроение передается не хуже, чем какой-нибудь зловредный вирус. Проверено на себе.

Вот спускаюсь в метро, тащу за собой чемодан.

— Давайте помогу! — симпатичный мужчина подхватывает мой багаж и легко относит его вниз. Благодарю, вхожу в вагон. Настроение чудесное, люди красивые, хоть и сонные.

Вспоминаю, как разбудили меня сегодня солнечные зайчики — словно из детства, из лета, что я провела у бабушки. Помню, не сразу привыкла к деревенскому укладу: боялась индюка, который гоготал страшным голосом; стоя за калиткой, смотрела, как с пастбища возвращается стадо пятнистых буренок. Как украдкой, морщась от отвращения, облизывала огромный кусок соли в хлеву, надеясь, что коровам этой гадости меньше достанется. А то они ее переедят — и все, молоко, сливки, сметана и творог станут солеными. И что у меня в детстве было в голове? Смешно.

Бац! Неожиданно молодой человек треснул меня тяжелой сумкой по ноге, сжав губы и играя скулами, сердито покосился, словно я была виновницей всех его неприятностей.

— Ничего, бывает, — улыбнулась я, — с добрым утром.

Перекошенное злостью лицо неожиданно расплылось в улыбке.

— И вам хорошего дня.

Юноша сбросил сумку на пол и подвинулся, чтобы мне было удобнее стоять. Мы переглянулись и снова обменялись улыбками.

Другой паренек, комфортно расположившийся на сиденье, оторвался от смартфона, поднял глаза и снял наушники. Оценил обстановку и вдруг уступил мне место:

— Садитесь, пожалуйста.

— Спасибо, — обрадовалась я.

— С добрым утром, — весело ответил незнакомец и снова уставился в светящийся экран телефона.