Мэрайю Кэри обвинила в сексуальных домогательствах бывшая сотрудница

Кажется, у Мэрайи Кэри какая-то особенная слабость к собственным сотрудникам. Полгода назад ее обвинил в сексуальных домогательствах Майкл Анелло — глава компании, которая занималась вопросами безопасности певицы с 2015 года: он заявил, что полуобнаженная Мэрайя поздно вечером позвала его к себе в номер под предлогом неотложной помощи, а затем настаивала, чтобы он остался. Теперь примерно то же самое рассказывает и бывший продюсер Кэри — Стелла Столпер. Помимо того, что Мэрайя задолжала ей крупную сумму денег, Стелла поделилась, что певица постоянно пыталась привнести сексуальный подтекст в их деловые отношения, и такое поведение звезды менеджеру совсем не нравилось, о чем она неоднократно (и безуспешно) сообщала Мэрайе.

К слову, совсем недавно Кэри призналась, что уже 17 лет живет с биполярным расстройством. «Я отказывалась в это верить, — сказала певица в интервью People. — Мне не хотелось признавать стыдный диагноз, который будет навсегда приклеен ко мне и, вероятно, сломает мою карьеру». Стелла же утверждает, что еще в 2001 году, когда Мэрайя впервые узнала о своем заболевании, она не стала принимать назначенные ей лекарства, продолжив вместо этого употреблять алкоголь и психоактивные вещества. «Довольно странный выбор. Я много раз пыталась ей помочь, но работать вместе становилось все тяжелее и тяжелее. В итоге большая часть моего труда так и не была оплачена, и мне хотелось бы это исправить. Также мне хотелось бы получить извинения за то неподобающее поведение, которое позволяла себе Мэрайя много раз», — заявляет Столпер. Да, похоже, работы у адвокатов звезды только что прибавилось не на шутку!

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