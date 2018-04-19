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«Не опять, а снова»: Мэрайю Кэри обвинили в секс-домогательствах
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«Не опять, а снова»: Мэрайю Кэри обвинили в секс-домогательствах 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Стелла Булочников, которая работала со знаменитой американской певицей Мэрайей Кэри, сделала шокирующее заявление. Она обвинила артистку… в домогательствах. Женщина отметила, что дива якобы постоянно ходила перед ней обнаженной, а также преследовала ее как сексуальный объект, что послужило причиной конфликта и последующего увольнения.
В адрес Мэрайи Кэри, которую в прошлом году обвинил в харрасменте бывший телохранитель, поступили аналогичные претензии. Но на этот раз — от ее экс-менеджера Стеллы Булочников. Женщина утверждает, что была несправедливо уволена до окончания трехлетнего контракта, а также, что звезда задолжала ей большую сумму денег. Бывшая сотрудница знаменитости указала и на то, что дива якобы нарушила Закон о запрещении дискриминации при найме, продажи и аренды жилья, Закон о гражданских правах США, а также не выполнила условия договора, который был подписан между ними.
По данным зарубежных СМИ, Кэри уже назвала обвинения безосновательными. Стелла же указала на то, что хочет решить проблемы «полюбовно», чтобы не доводить дело до судебных разбирательств. Булочников утверждает, что артистка якобы употребляет сильнодействующие препараты и как следует не лечит биполярное расстройство — нарушение психики, о котором рассказала недавно.
В соцсетях обсуждают намерения экс-менеджера Мэрайи Кэри: «Вот наглая тетка, сейчас все будут использовать проблемы звезды в свою пользу». «Да, сложная жизнь селебрити…» «Считаю, что нет дыма без огня». «Что сказать, издержки популярности и внимания общественности». «Не дадут спокойно жить певице». «А может и правда она домогалась, кто знает?» В последнее время в адрес Мэрайи Кэри все чаще поступают претензии. Недавно на нее пожаловалась младшая сестра, которая страдает от ВИЧ. Элисон Кэри считает, что богатая родственница просто бросила ее на произвол судьбы в то время, когда она отчаянно нуждается в помощи.
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