Внешность обманчива: почему мы осуждаем других

Независимо от того, насколько мы убеждены в том, что осуждать других нельзя, мы предрасположены делать это.

Если вы легко складываете негативное мнение об окружающих, в будущем вы можете пожалеть об этом. Мы постоянно рассказываем истории о других — обычно упуская большинство фактов. Мы вроде бы знаем, что мнение о человеке нужно составлять осторожно. Но во многом оно основано на поверхностной информации, приводящей к искаженным впечатлениям и прямым ошибкам. Если мы не начнем более внимательно следить за тем, какие действия приводят к таким неверным суждениям, то не сможем избавиться от такого мышления.

Быстрое нахождение неверных выводов заложено у нас в природе. Мы склонны приписывать некоторые черты другим. Это удобно и необходимо время от времени. Мы предполагаем, что кто-то дружелюбен или не дружелюбен; добр или зол; осторожен или рискован. Это может быть очень полезно, поскольку таким образом мы лучше ориентируемся в мире вокруг нас. Но, как и в случае любого решения, существует вероятность ошибки. Мы даем определенные характеристики другим, а они не всегда верны.

Внешность может быть обманчива. Люди склонны судить других, основываясь на собственных страхах. Когда мы смотрим на кого-то в первый раз, мы видим отражение нашего прошлого опыта и ассоциаций. Это может быть от их языка тела, или от того, как они одеваются и ведут себя. Получается, что наше прошлое влияет на наши нынешние мысли. Это помогает нам выявить признаки ложного или преждевременного суждения.

Фундаментальная ошибка атрибуции — это то, что зачастую делаем мы все. Мы объясняем свои собственные слова и действия внешними факторами, под влиянием которых мы это сделали, но считаем, будто слова и действия окружающих являются прямым следствием их черт характера и личностными особенностями.

То, что вы говорите о других, говорит много о вас. У тех, кто судит сурово, обычно меньше друзей, потому что такие преждевременные выводы отсекают размер круга общения.

Большинство как и этических, так и религиозных предписаний советуют нам не судить друг друга. В самом деле, нужно иметь какие-то суждения о людях, элементарно для своей безопасности. Но психологи говорят, что если слишком много осуждать других людей, то это говорит о том, что человек очень сильно не уверен в себе, и ищет в других людях те же недостатки, которые видит в себе. Поэтому в первую очередь, если вы замечаете за собой, что вы очень часто осуждаете других, попробуйте разобраться с самим собой.

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