Непотерянное поколение: как сделать так, чтобы ребенок отлип от айпада и занялся спортом

Когда-то мальчишки были сделаны из веснушек и хлопушек, а девчонки — из цветочков и звоночков. Сейчас же дети сделаны в основном из айпадов. Гулять, заниматься спортом они не очень-то стремятся из-за того, что не привыкли так проводить время. Если с пеленок ютуб — твой лучший друг, откуда возьмется желание часами пропадать во дворе?

Чтобы ваш ребенок не вырос рохлей, нужно с самого начала воспитывать в нем любовь к активному образу жизни. Но тут, конечно, есть несколько тонких моментов.

В каждом городе работает масса спортивных секций для мальчиков и девочек всех возрастов. Ассортимент в разы шире, чем программа Олимпийских игр. Заняться можно буквально чем угодно, от чечетки до бильярда. На некоторые программы принимают даже совсем маленьких детей, которые говорить-то еще толком не научились. Вот такие варианты как раз весьма сомнительны.

У малыша еще интересов как таковых нет, а вы уже станете ему что-то навязывать. Пока не исполнилось трех лет, вполне достаточно просто заложить основу будущего спортсмена. Купите ему личное транспортное средство. Но обязательно такое, чтобы не было риска получить травму, а нагрузка на неокрепшее тело распределялась равномерно.

Ролики и скейтборд отпадают сразу. Они и подросткам гарантируют раненые колени, не говоря уже о вчерашних грудничках. Самокат в этом смысле значительно лучше, но тоже не идеален, да и симметричного развития мышц не дает: толкаешься-то все время одной ногой. Трехколесные велосипеды исключительно хороши с точки зрения устойчивости, их недостаток в черепашьей скорости. На прогулке маме придется все время останавливаться.

Все перечисленные недостатки нивелированы в беговеле. В России эта помесь велосипеда и самоката пока только набирает популярность, а в Европе продукция немецкой компании Puky уже давно продается миллионными тиражами. Специально для детей от полутора до трех лет разработана модель Puky LR M. Вроде бы элементарный с конструктивной точки зрения транспорт, но при этом обеспечивает максимально гармоничное развитие организма.

Расстояние от седла до руля рассчитано так, чтобы юному райдеру не приходилось тянуться и спина оставалась прямой. Вероятность падения, ясное дело, практически исключена, и ребенок сможет, не боясь, гонять на любой скорости, совершенствуя ловкость, координацию движений и вестибулярный аппарат. После беговела перейти на двухколесный велосипед будет проще простого.

На случай столкновений руль прикрыт мягкой накладкой. А чтобы уж быть до конца уверенным в безопасности ребенка, можно приобрести шлем. Кроме того, в качестве дополнительных аксессуаров доступны подставка для парковки, звонок, небольшая сумка и чехол для хранения беговела.

Да, пусть начинает с беговела

После третьего дня рождения ребенку можно смело дарить более взрослую технику. Но, как показывает практика, многие настолько привыкают к беговелу, что не желают с ним расставаться. И это увлечение, оказывается, можно считать полноценным видом спорта. Дело в том, что сейчас массово открываются беговельные секции для ребят до шести лет. Там их учат выделывать вот такие штуки:

Для выполнения подобных трюков требуется прокачанная техника — Puky LR Ride. Это премиальная модель, оснащенная всем необходимым, чтобы владелец чувствовал себя самым крутым во дворе. Лучшая на рынке тормозная система и алюминиевые ободья с насечками для идеального торможения. Прочная алюминиевая рама со спортивной геометрией для предельно плавного хода. Подвеска заднего колеса с одним шарниром и амортизатором для исключения излишней нагрузки на спину.

И еще одна важная деталь: все модели Puky собираются в Германии из качественных материалов в строгом соответствии со стандартами качества. Благодаря этому беговел даже при самой активной эксплуатации не теряет своих товарных качеств, и его без проблем можно будет продать, когда ребенку потребуется техника побольше.

Заказать самый крутой беговел

Обратите внимание, что при покупке беговела у официального дилера Puky в России вы получаете двухлетнюю гарантию. Ее можно продлить до пяти лет, активировав покупку на сайте производителя.