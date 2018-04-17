Творите волшебство в кофейне Гарри Поттера во вьетнамском городе любви

Кофейня в стиле Хогвартса в Далате удовлетворит вкус любого волшебника В Далате, который называют «вьетнамским городом любви», открылось кафе, полностью копирующее в своём интерьере легендарную школу волшебников Хогвартс, в которую приехал учиться магии Гарри Поттер из одноимённого фэнтези-бестселлера британской писательницы Дж. К. Роулинг.

Попытка воссоздать мифический замок, который зрители видели в семи фильмах, снятых по мотивам книг, была бы невозможна, но эти ребята не зря носят униформу четырех школьных факультетов магии: Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй и Когтевран.

Кто-нибудь из вас играл в игру Квиддич? Квиддич — самый известный вид спорта в мире волшебников, придуманном Роулинг, который также популярен, как футбол для «маглов», то есть людей, которые родились в обычной семье, а не в семье волшебника. Это помещение представляет собой миниатюрную версию столовой, где все студенты и преподаватели Хогвартса едят каждый день. Статуя профессора Дамблдора в натуральную величину стоит под флагами четырех школьных домов.

Угол для приготовления зелья. Здесь воссоздан фирменный напиток сливочное пиво, который подавался в «Трех Метлах», самом известном кофе в мире Гарри Поттера. Это смесь масла и небольшого количества алкоголя, он идеально подходит для прохладной погоды в Далате.

Всего за 20 000 VND, что составляет менее одного доллара США, в кафе Гарри Поттера на улице Ngo Van So, 23 в Далате, посетители могут взять на прокат школьную форму из мира волшебников и сфотографироваться в таком обличии.