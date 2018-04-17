Ирина Безрукова, Ольга Кабо и другие на презентации LG Electronics

#ПространствоРешенийLG объединило уникальные OLED, SUPER UHD-телевизоры со встроенными функциями искусственного интеллекта. Линейка аудио-продукции включает супермощные системы X-Boom, обновленный модельный ряд саундбаров и портативную акустику. Кроме того, были показаны 27" FULL HD монитор и QHD монитор 31.5", новые модели 4K UHD и LG MiniBeam проекторов.

#ПространствоРешенийLG объединило также всю премиальную бытовую технику, включающую линейку холодильников в черном цвете — InstaView Door-in-Door и P-Iskra, стиральную машину TWINWash, паровой шкаф LG Styler с увеличенной загрузкой, новую серию беспроводных пылесосов CordZero™, микроволновые печи NeoChef™ и встраиваемую технику LG Studio.

Ультрапремиальный бренд LG SIGNATURE представлен новым 77-дюймовым OLED-телевизором W8, элегантным холодильником InstaView Door-in-Door™, высокотехнологичной стиральной машиной TWINWash™, футуристическим климатическим комплексом. На презентации состоялась премьера нового ролика про самый контрастный футбольный матч от LG и Дениса Глушакова , чемпиона России по футболу 2017. Видео демонстрирует передовые технологии OLED-телевизоров, создающие эффект полного погружения в футбольный матч. Оригинальный ролик будет доступен на официальном Youtube-канале и в социальных сетях LG.

Особое внимание гостей мероприятия привлекли умные технологии от LG, впервые представленные в России. Робот-газонокосильщик аккуратно, надежно и безопасно стрижет газоны, определяя собственное местоположение в любой момент времени и все видимые препятствия — деревья и ограды — на своем пути. Робот-уборщик использует мощные чистящие свойства пылесоса LG HOM-BOT, автономную навигацию и способность избегать столкновений с объектами, и применяет их в коммерческой, общественной среде. Он сам определяет участки, требующие наиболее частой уборки, сохраняет их местонахождение в своей базе и вычисляет наиболее эффективные маршруты их достижения.