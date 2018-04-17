В ИК-2 УФСИН по Адыгее начался сбор урожая огурцов

В рамках реализации программы повышения продовольственной безопасности УИС в учреждении организовано производство овощей открытого и защищенного грунта для внутрисистемных нужд. Общая площадь тепличного хозяйства составляет 500 кв.м.

«За сезон здесь планируют собрать не менее 2 тонн готовой продукции. В теплице созданы все условия для получения хорошей урожайности, поддерживаются оптимальные температура и влажность, обеспечиваются своевременный полив и внесение удобрений. Подобранные специалистами сорта огурцов имеют хорошие вкусовые качества. Выращивание овощей защищенного грунта — активно развивающееся направление производственной деятельности колонии», рассказали в пресс-службе УФСИН по Адыгее.

Первая теплица была заложена весной 2016 года. В этом году посевные площади огурцов увеличены в два раза. Развитие производственной деятельности позволяет экономить бюджетные средства и обеспечивать осужденных полноценным питанием, а также решать вопросы трудовой занятости осужденных. На производственном участке по выращиванию овощей трудоустроены четверо осужденных. Они проводят весь комплекс работ от посадки до сбора урожая.