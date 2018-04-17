«Поправилась — и здорово!»: Алена Шишкова удивила новыми габаритами

Алёна Шишкова отправилась на отдых за город и поделилась в своем микроблоге фотографиями времяпрепровождения. Фанатам показалось, что девушка набрала пару кило, что им даже понравилось. Довольные формами модели поклонники принялись забрасывать её приятными эпитетами.

Наконец-то столицу покинули холода, и на смену пришла весенняя пора вместе с тёплым ветром и длинными солнечными днями. Дачники отправились готовить свои участки к летнему сезону, а вместе с ними за компанию и те, кто просто любит отдохнуть. Насколько заядлой дачницей является Алена Шишкова остается лишь догадываться, но отдыхать девушка умеет точно. Шишкова продемонстрировала подписчикам, как она провела выходные за городом, представ перед ними в купальнике. Фанаты тут же разглядели увеличившиеся формы модели, но критиковать девушку не стали, а, напротив, похвалили за набранный вес. По их словам, девушка очень худощава, и немного килограммов было как раз для нее не лишним. Теперь поклонники, довольные фигурой Шишковой, души не чают в красавице.

Преданные фанаты отметили, что бывший возлюбленный Алёны известный рэпер Тимати многое потерял, разорвав отношения с белокурой красоткой. По мнению многих, Шишкова намного привлекательнее нынешней пассии музыканта Анастасии Решетовой , однако в микроблоге брюнетки подписчики думают иначе. «Хороша Алёна, да не Тимона» «Вау, какая красотка! Тебе идет вес!» «Поправилась — и здорово!» «Реально лучше, чем та худощавость»

А недавно популярная модель поделилась не самым удачным снимком, посмеявшись над собой. Фолловеров порадовала шутливая публикация Шишковой, и они похвалили её за самоиронию.

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