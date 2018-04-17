10 крутых гаджетов, которые помогут вести здоровый образ жизни

Наушники AfterShokz Trekz Air Главная фишка наушников AfterShokz Trekz Air — их не нужно вставлять в уши. Производители использовали технологию костной проводимости: человек слушает музыку, проходящую через скулы к ушам, но при этом уши остаются полностью открытыми. Это не влияет на звучание музыки — всё отлично слышно, но при этом вы продолжаете слышать, что происходит вокруг. Это особенно важно для безопасности при езде на велосипеде и на пробежке.

Наушники частично сделаны из титана, для лёгкости, их вес — всего 39 граммов. Идеальный девайс для спорта и долгих прогулок.

Датчик сердечного ритма Polar OH1 Датчик сердечного ритма нужен всем, кто грамотно подходит к физическим нагрузкам. Количество сокращений сердечной мышцы важно учитывать и на пробежках, и на занятиях в спортзале. Тренировки в разных пульсовых зонах развивают разные возможности организма: от выносливости до скорости. Главная проблема датчиков сердечного ритма в том, что они надеваются на грудь и при долгих тренировках начинают мешать и натирать.

Polar придумали, как помочь спортсменам. Компания выпустила датчик, который надевается на предплечье. Оптический датчик Polar OH1 передаёт частоту сердечных сокращений в реальном времени во многие популярные приложения для фитнеса на iOS и Android и на собственное приложение Polar Beat. Датчик водонепроницаем до 30 метров, имеет встроенный шагомер и сохраняет до 200 часов тренировочных данных. Polar OH1 — самый маленький из существующих на рынке отдельных датчиков сердечного ритма, поэтому он идеально подойдёт тем, кто ценит комфорт в спортивных устройствах.

Умные весы Picooc

Весы последнего поколения Picooc нужны всем, кто тщательно следит за своим здоровьем и весом. Флагманская модель — Picooc S3 — это умные весы с Wi-Fi и собственным приложением. «Младшая» модель — Picooc Mini, более компактная версия весов — не уступает по техническим характеристикам. Обе модели за три секунды определят массу тела, проведут необходимые вычисления и отправят данные в смартфон или планшет через Wi-Fi или Bluetooth. Просмотреть динамику изменений своего веса вы сможете в любом месте и любое время.

Как весы узнают о вас всё? И полноразмерная, и мини-версия Picooc имеют встроенные датчики биоимпеданса. При взвешивании через тело пропускается небольшой безопасный разряд тока, за счёт чего определяется вес, индекс массы тела, процент жира, объём мышечной массы и другие биометрические показатели. Обратите внимание: весами запрещено пользоваться людям с кардиостимуляторами.

Эти две модели весов отличаются друг от друга только габаритами и ценой. Picooc Mini намного меньше и тоньше — при ширине 26 сантиметров его толщина составляет всего два сантиметра. Квадратный корпус гаджета изготовлен из высококачественного пластика и выдерживает вес до 150 килограммов. Маленькая версия стоит меньше на 2 790 рублей, чем стандартная модель. Обоими весами можно пользоваться всей семьёй: весы запоминают данные неограниченного количества пользователей. Статьи по теме Гаджет дня: весы, которые измеряют 11 параметров (не считая массы тела)

Healbe GoBe 2 Браслет Healbe GoBe2 — уникальный фитнес-гаджет от команды российских разработчиков. Это единственный в своём роде браслет, который автоматически следит за всеми основными процессами в организме: потребление и расход калорий, водный баланс, качество сна и сердечный ритм.

Как работает автоматический подсчёт съеденных калорий: датчик биоимпеданса посылает сигналы разной частоты через кожу и распознаёт клетки глюкозы. Углеводы ускоряют всасывание, а белки и жиры замедляют. Так браслет узнаёт, какие именно нутриенты поступили в организм, и точно подсчитывает количество калорий. Обычные приложения имеют усреднённую базу калорийности продуктов, а Healbe GoBe2 показывает именно то количество калорий, которое усвоил ваш организм. Ещё браслет определяет уровень стресса и баланс энергии в организме, основываясь на уникальных данных тела. Браслет весит всего 43 грамма, защищён от воды и держит зарядку около суток, как и любой смартфон. Мы уже протестировали Healbe GoBe2 и рассказали о своих впечатлениях здесь. Статьи по теме Гаджет дня: фитнес-браслет, который считает потребляемые калории

Тонометр QardioArm

Тонометр QardioArm — современный прибор для измерения кровяного давления. Всем людям хотя бы раз в жизни измеряли давление старомодными приборами с грушей и циферблатом — такой девайс вряд ли может стать повседневным помощником. Современный тонометр QardioArm — это компактный и простой в использовании прибор, состоящий из основного блока и манжеты. Манжета надевается на сгиб локтя, и уже через несколько секунд вы получаете данные, которые передаются в приложение и «облако» по беспроводной связи. При желании данные синхронизируются с Google Fit и Apple Health.

QardioArm измеряет систолическое и диастолическое артериальное давление и сердечный ритм, которые сохраняются в виде инфографиков. Так человек легко может контролировать своё давление или давление родственника. Единственное ограничение — наличие смартфона: все данные отображаются там, на тонометре экрана нет.

Наушники Monster iSport Intensity In-Ear Wireless

Технологии наушников Monster делают их одними из лучших в своём классе. Эргономичные и лёгкие беспроводные iSport Intensity In-Ear Wireless подойдут и для занятий спортом, и для обычных прогулок. Они почти не чувствуются в ушах, дают прекрасный звук, работают без подзарядки более шести часов, имеют повышенную прочность и защиту от пота и влаги. В комплекте есть насадки разного размера и прищепка для дополнительной фиксации на одежде при беге. Хорошая звукоизоляция позволит насладиться любимыми треками или фильмом в спортзале, где много посторонних звуков.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Часы Suunto признаны спортсменами всего мира. Серия Suunto Spartan создана специально для любителей мультиспорта и приключений. GPS-часы Suunto Trainer Wrist HR — это лёгкие умные часы для бега, плавания, езды на велосипеде и занятий в спортзале. Часы оснащены пульсометром, ведут круглосуточный подсчёт потраченных калорий и пройденных шагов, а ещё контролируют сердечный ритм при любых нагрузках и отслеживают продолжительность сна. Данные о физической активности выгружаются в сервис Suunto Movescount, доступный на ПК и смартфонах. Бегуны смогут там отследить свою скорость на каждом километре, оценить высотный профиль и каденс.

Suunto Trainer Wrist готовы к экстремальным условиям: они водонепроницаемы до 50 метров и выдерживают температуру от -20 до +60 градусов. Специальное минеральное стекло циферблата не царапается, не бьётся и защищает часы от повреждений. Любители уличных тренировок могут загрузить в часы карты местности (спутниковые, физические и топографические от Mapbox, Google Maps и Android) и спланировать маршрут с профилем высот в Suunto Movescount. Навигация по установленному маршруту выведет вас на правильный путь, даже если вы заблудились. Это полноценный навигатор, который поможет ориентироваться в походе или во время треккинга по горам.

Гаджет работает до десяти часов в режиме активной тренировки и до 14 дней в режиме показа времени. Стильный дизайн позволяет носить часы не только на тренировках, но и в обычной жизни, с костюмами и платьями.

Трекер Garmin Vivоsport

Бренд Garmin известен своими часами для бега и мультиспорта. Трекер Vivosport создан для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни и больше двигаться. В компактный браслет вмещается GPS для точного отслеживания передвижений на свежем воздухе и пульсометр. Данные о пробежках, прогулках и велопоездках вместе с треком на карте отображаются в приложении Garmin Connect, к которому подключается любой гаджет Garmin.

Важная функция Garmin Vivosport — расчёт VO₂max. При круглосуточном использовании браслет постоянно следит за уровнем стресса в организме. Тонкий и лёгкий гаджет почти незаметен на руке и не мешает при ежедневных делах.

Спортивные часы Polar M430

В первую очередь часы Polar M430 предназначены для бега. Они имеют встроенный GPS с тремя режимами точности, непрерывно отслеживают частоту сердечных сокращений с частотой от двух секунд до пяти минут в зависимости от нагрузки, измеряют скорость, расстояние и каденс (частоту шагов в минуту) при пробежках на улице и рассчитывают максимальное потребление кислорода VO₂max (показатель физической подготовки организма — максимальный объём кислорода на килограмм веса, который человек можете усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке). С помощью часов можно разрабатывать индивидуальные программы беговых тренировок и отслеживать интервальные нагрузки. Часы круглые сутки считают пройденные вами шаги и количество потраченных калорий. Polar M430 работает 30 часов без подзарядки в активном режиме и до 14 дней в базовом режиме. Часы можно связать с приложением Polar Flow, где удобно отслеживать свой беговой прогресс.

Портативный монитор качества воздуха ATMOtube

ATMOtube помогает узнать о состоянии воздуха в вашем доме. Гаджет улавливает опасные летучие соединения, угарный и углекислый газ — хотя человек редко сталкивается с этими веществами, для отравления достаточно всего нескольких минут. Монитор ATMOtube очень компактный. С его помощью можно легко проверить качество воздуха в квартире на этапе покупки или в новом детском саду ребёнка. Если рядом с домом есть вредные производства или другие источники загрязнений, вы сразу об этом узнаете.

Устройство представляет собой небольшую металлическую трубку с воздухозаборной решёткой и светодиодом, который показывает уровни загрязнения: синий — чистый, зелёный — средний, жёлтый — загрязнённый, оранжевый — очень загрязнённый, красный — крайне загрязнённый. Более точная информация передаётся в приложение Atmotube: здесь отображается уровень VOC (летучих органических веществ), влажность, температура и коэффициент качества воздуха. Полезный гаджет для тех, кто серьёзно следит за здоровьем своим и своих близких. Вы можете купить все приборы из этой подборки со скидкой 10%. Воспользуйтесь промокодом MAGNIFICENT10. Все товары можно приобрести ЗДЕСЬ Статьи по теме 10 правил здорового питания от профессионального тренера Чем стресс опасен для здоровья: 7 последствий Как сохранить психическое здоровье: 8 простых способов Как похудеть раз и навсегда: 7 правил от профессионального тренера

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