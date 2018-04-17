Шаляпин наплевал на невесту-изменницу в эфире Первого канала

Известный певец Прохор Шаляпин решил проверить новою избранницу Татьяна Гудзеву и нанял частного детектива. Сыщики выяснили, что зазноба артиста имеет предполагаемого любовника. В студии программы «На самом деле» Прохор и его возлюбленная прошли проверку на детекторе лжи.

Певец заявил зрителям телешоу, что он располагает неопровержимыми доказательствами неверности Татьяны. «У меня есть фотографии, где он ее обнимает и целует. Они вместе переночевали», — сказал Шаляпин.

Девушка тут же отреагировала на обвинения, по словам блондинки, юноша на снимках — это ее тренер по фитнесу. «Я этого человека видела, занималась с ним, три раза», — раздраженно парировала Гудзева.

На съемочной площадке появился предполагаемый любовник Сергей Бойцов . С порога он обратился к Шаляпину. Юноша упрекнул его в слабохарактерности, так как тот не захотел разобраться с ним наедине.

Первым на вопросы полиграфолога отвечал Прохор. Исследование показало, что певец сам не был верен любимой. «Меня утешали», — нелепо оправдывался артист. «У меня может быть по пять женщин в день, у меня очень большой список желающих, но к этой женщине у меня чувства», — добавил Шаляпин.

Далее тестирование прошли Сергей и Татьяна. Как оказалось, между ними были интимные отношения. Гудзева была категорически не согласна с показаниями детектора лжи.

После появился Дамир Галимзынов, бывший возлюбленный Гудзевой, он думает, что является отцом Ольги — 14-летней дочери Татьяны. Мужчина прошел ДНК-экспертизу. В студии огласили результаты тестирования: Дамир не является биологическим родственником ребенка.

В конце передачи Шаляпин добавил, что не жалеет о том, что сделал. «Наверное, я не достоин такой женщины, как Татьяна», — саркастически заметил артист. Гудзеева в ответ заявила, что не знает, как после «такого плевка в душу» будет продолжать отношения с певцом.