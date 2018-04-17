5 способов развития креативности, доказанных наукой

Тренируйте свою креативность, как мышцу

Один из проверенных способов улучшить креативность — это просто упражняться. Серьезно. «Творчество проявляется не просто благодаря какой-то волшебной части вашей мозга, — утверждает Грин. — Для него нужно использовать такие же средства, как и для совершения иных действий. Просто нужно применять их креативно».

Исследование показало, что когда люди пытаются мыслить творчески, у них это практически всегда получается. Причем чем чаще вы это делаете, тем лучше вам это удается.

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Заведите себе привычку каждый день уделять какое-то время творческому мышлению, например, занимайтесь им перед мозговым штурмом.

Меняйте свое окружение (хотя бы чуть-чуть)

Ученые выяснили, что креативность можно подстегнуть с помощью малейших изменений, например, более горячей чашки кофе или смены цветовой палитры в комнате. Попробуйте переставить предметы на рабочем столе и развернуть его в другую сторону. Обновите информационную доску, напротив которой вы сидите. Читайте по теме: Как встречи за чашкой кофе поменяли культуру нашей компании

Изменения можно сделать не только в обстановке. Периодически работайте в разных частях офиса, садитесь рядом с новыми коллегами или приглашайте пообедать сотрудников из других отделов.

«Если на вашем столе и стенах все время одни и те же предметы, а вы постоянно общаетесь с одними и теми же людьми, это не очень хорошо для вашей креативности», — считает Роберт Эпстейн, старший психолог Американского института исследования поведения и технологий.

Изучайте неизведанное

Когда вы в последний раз читали что-либо о средневековой архитектуре? Или об истории древнего Египта? О съедобных растениях? Возможно, сейчас самое время погрузиться в глубины интернета и расширить кругозор.

«Новые идеи появляются благодаря взаимосвязям между старыми», — прокомментировал Эпстейн. Для подтверждения этой теории он использует упражнение под названием «игра экспертов». Выглядит оно так: группа людей с обширными знаниями слушает пятиминутную лекцию на незнакомую им тему, например, о том, как делают обувь, или об истории часов Rolex. Затем каждый участник группы должен придумать минимум три идеи новых продуктов или сервисов в этой области.

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Вы можете сделать это упражнение сами: попросите друзей или коллег из другой индустрии рассказать, чем они занимаются. Или запишитесь на обучающие курсы в незнакомой вам области, например, на сайтах вроде Khan Academy, Coursera или Massive Open Online Courses (MOOC).

Скорее всего, вы не сразу поймете, как полученные знания смогут пригодиться вам в будущем. Но какие-то их детали обязательно вспомнятся в нужный момент. «Чем интереснее и разнообразнее эти детали, тем необычнее их взаимосвязь», — считает Эпстейн.

Записывайте новые идеи

Чем старше вы становитесь, тем меньше креативных идей вы запоминаете. Всякий раз, когда вам в голову приходит какая-то идея или ее часть, записывайте ее, чтобы не потерять. Делайте заметки в смартфоне, блокноте или на салфетках. «Запишите сейчас, а оценивайте позже», — советует Эпстейн. Его исследования неоднократно показали, что записывание новых идей помогает развивать креативность.

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Проходите необычные испытания

Если вы когда-нибудь проходили квесты в реальной жизни, то после них у вас наверняка улучшилась креативность. Подобные испытания заставляют мыслить неординарно и мгновенно придумывать и принимать решения. Например, если в квесте вы повернули ручку, но дверь оказалась запертой, вы сразу начинаете обдумывать, что еще можно сделать — подергать ручку, постучать в дверь или попробовать вскрыть замок булавкой.

Вы можете создавать для себя такие испытания на работе — например, ограничивать себя по времени для выполнения того или иного задания или взяться за «самую важную проблему» в своей индустрии. Задумайтесь о крупнейших вопросах в вашей области (например, как можно за неделю решить проблему голода в мире? Как изобрести телефон, которому не нужна зарядка?). Обдумайте самые разнообразные варианты решения этих проблем.

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