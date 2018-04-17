Использованную жвачку пустили в дело

Британский стартап научился делать сапоги из переработанной жвачки. Компания Gumdrop собирает использованную жевательную резинку и превращает ее в товары широкого потребления: кружки, подошвы ботинок и другие пластиковые или резиновые изделия. Вот что рассказывает о проекте обозреватель Reuters Эмбер Остин-Райт:

Эмбер Остин-Райт обозреватель Reuters «Каждый год в мире производится и, конечно, сжевывается более 374 трлн. подушечек жвачки. Это 100 тысяч тонн жевательной резинки, а ее производство — прибыльное дело. Есть и проблемы — засохшая жвачка, покрывающая тротуары в городах по всему миру. Насмотревшись на эти неаппетитные липкие пятна, британская дизайнер Анна Буллус решила взять дело в свои руки. Осознав, что основной ингредиент жевательной резинки — это синтетическая резина, полимер, схожий с пластиком, она поняла, что использованную жвачку можно перерабатывать во что-то новое. Например, в стаканы для кофе, в резиновые сапоги или даже в ботинки. Для сбора жвачки Буллус спроектировала ярко-розовые урны сферической формы, которые также сделаны из переработанной жвачки. Когда капсула наполняется, ее вместе с содержимым отправляют на переработку. Теперь такие урны можно найти в нескольких точках по всей Великобритании, например, на кампусе университета Винчестера. В руководстве вуза говорят, что на территории вблизи урн асфальт стал значительно чище от жвачки».

Проект Gumdrop получает финансовую поддержку от одного из крупнейших производителей жевательной резинки в мире Wrigley. Компания также предоставила стартапу материалы для производства изначальной партии урн для жвачки. Капсулы Gumdrop уже установлены в лондонском аэропорту Хитроу и на десятках железнодорожных станций по всей Великобритании.