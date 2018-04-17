Крым под кожу: почему отдыхающие увозят на память татуировки

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Если раньше на человека с татуировками смотрели с некоторым подозрением, то сегодня рисунком на коже удивить кого-то сложно. Пожалуй, остается только выделиться содержанием. Например, среди людей, приезжающих на отдых в Крым, появилась тенденция набивать полуостров на память о своем отдыхе. Корреспондент РИА Новости Крым побывал в гостях у тату-мастера Андрея Крупского и узнал, что он думает о тату-туризме, и о модных трендах в татуировках.

Тату с изображением Крыма на ноге у девушки

Наколи мне кольщик…

Конечно, консерваторы и «борцы за чистую кожу» от самого упоминания татуировки начинают морщиться, мол «человек рождается без рисунков, и таким должен уйти». Но далеко не все согласятся с этим утверждением. Например, тату-мастер Андрей Крупский готов отстаивать другую точку зрения. По его словам, сейчас настал тот период, когда люди, наконец, обрели вкус в сложном вопросе «пятнания кожи».

"Люди бьют абсолютно разные татуировки и какого-то определенного стиля «на пике популярности» — нет. Но стоит понимать, что я говорю о людях, которые приходят ко мне. Чаще всего это ребята от 18 до 25 лет. Сейчас отпали трайбл-татуировки (этнические узоры — ред.), как у Джорджа Клуни в фильме «От заката до рассвета», меньше делают надписи. У людей вкус появился, они сейчас склонны бить черно-белые татуировки, цветные попадаются гораздо реже", — рассказывает Андрей, набивая девушке-клиентке ворону на предплечье.

Тату-мастер Андрей Крупский за работой

Полуостров, по его словам, тоже часто становится неотъемлемой частью кожи граждан.

"Людям нравится набивать Крым, но чаще приезжим, которые делают такие татуировки на память об отдыхе. Я уже бил полуостров раз десять. Старался не повторяться, всегда изображал его по-разному", — рассказывает Андрей. Недавно он набил другу изображение Крыма, а внутри контура — вид на Ялту.

Мастер уверен — тату-туризм в Крыму приживется.

Тату с изображением Крыма на ноге у мужчины

"В Крыму развитие тату-туризма возможно. У нас много действительно профессиональных мастеров, которые качественно делают свою работу", говорит Андрей. Тем временем под его руками на предплечье девушки вырисовывается ворона.

Надо сказать, что крымчане в последнее время довольно экстремально подходят к вопросу первой татуировки.

"Многие хотят покрасить участок кожи в черный цвет. Без рисунка. Кроме того, раньше люди очень серьезно относились к вопросам набивания тату на кистях или шее. Сейчас же приходят клиенты, у которых еще ни одного тату нет, а сразу просят сделать на кисти. Это неправильно, это очень серьезный поступок. Я на счет того, чтобы себе набить первую татуировку на кисти, думал три года. Но в итоге сделал", — делится Андрей.

Житель Симферополя Иван. Говорит, что набивает татуировки просто по желанию. Вегетарианец, не пьет, не курит, крайне негативно относится к наркотикам.

Дополнительная услуга

Глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк не уверен, что тату-туризм оправдает себя как отдельное направление, а вот как допуслуга — вполне.

"Как дополнительная услуга, это конечно имеет право на жизнь. Ведь кто-то коллекционирует тарелки, кто-то наклейки на чемодан, а кто-то и татуировки. Но для того, чтобы приманить к себе клиентов тату-салонам необходимо проводить какие-то акции, чтобы привлечь внимание", — рассказал Алексей Черняк.

Сам председатель Госкомитета татуировку себе так и не набил, хотя планы были.

"Я татуировки себе не бил. Я, все-таки, военный человек, офицер запаса. По уставу нам запрещено было наносить татуировки, носить обручальные кольца и бороды, если они не скрывали какой-то видимый дефект. Так я и живу по уставу. Хотя, было время, когда хотел себе сделать татуировку, но потом это стало модным, все начали себе бить, что попало и где попало, и желание, честно говоря, отпало", — поделился Алексей Черняк.

Краевед, член Общественного совета при Министерстве курортов и туризма Республики Крым Иван Коваленко также поддерживает председателя комитета по туризму. Не тянет пока Крым на Мекку тату-туризма, однако потенциал — есть.

"Я знаю, что сейчас люди делают татуировки с символикой Крыма, Севастополя, Крымского моста. Многие патриотически настроенные туристы бьют себе такие тату. Но специально за этим не едут, это дополнительная услуга", — уверен Иван Коваленко.

Кстати, сам он обладатель далеко не одной татуировки. Есть и патриотичная — Крым с его достопримечательностями. «На моей татуировке изображен Крымский полуостров с известными достопримечательностями. На ней даже Крымский мост изображен. Сделал ее в 2014 году. За границей русские люди узнают изображение Крыма, а иностранцы спрашивают, что это и узнаваемость идет. Патриотическая реклама», — рассказал Иван Коваленко.

Известный опыт

Работа тату-мастера Андрея Крупского

Если вы уверены, что в прошлом татуировки набивали исключительно маргинальные личности, спешим разочаровать или порадовать. Обладателями рисунков на коже становились не только вожди племен или бывшие (действующие) заключенные, но и исторические личности.

Например, Джордж Оруэлл . Британский антиутопист во время службы в полиции Бирмы на костяшках пальцев набил круги. Местные твердо верили, что незатейливая татуировка способна спасти от пуль и укусов змей. В общем, в справедливости этой теории он убедился — умер Оруэлл не от пули или предательского укуса пресмыкающегося, а от туберкулеза.

Работа тату-мастера Андрея Крупского

Татуировки часто действительно помогали их именитым обладателям. Например, английский король Гарольд II был убит во время битвы при Гастингсе в 1066 году, где в бою не на жизнь, а на смерть схлестнулся с войсками нормандского Герцога Вильгельма. Второй разбил в пух и прах армию первого, а также прервал род Гарольда. Самого погибшего короля удалось опознать только по татуировкам, например — имени первой жены Эдит, набитому возле сердца.

Современные известные личности тоже не гнушаются татуировками. Взять хотя бы Анжелину Джоли , которая хоть и отстает по количеству татуировок от Тимати , но их содержанием удивит любого. Например, на спине под шеей у нее набито «Знай свои права», а чуть левее — молитва на санскрите. Всего, во всяком случае, по последним данным экс-супруга Бреда Питта, актриса стала счастливой обладательницей 12 татуировок.