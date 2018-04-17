Костромскую набережную украсит цветочный ручей

На костромской набережной появится цветочный ручей, узнал KOSTROMA.TODAY. Он дополнит надпись «Кострома любит тебя».

По информации пресс-службы городской администрации, эта надпись традиционно украсит городскую набережную. Но в этот раз она будет в несколько другом исполнении. Композицию дополнят декоративным кувшином и цветочным ручьем: цветы будут посажены так, будто они вытекают из кувшина.

Кроме того, в этом году снова заработают цветочные часы.

В этом году город украсят более 100 тысяч различных растений: петуния, тагетис, цинерария, сальвия, перилла, георгины, агератум, альтернатера, колеус. Все они будут привезены из ярославского тепличного комбината.