Ещё
Костромскую набережную украсит цветочный ручей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Костромскую набережную украсит цветочный ручей 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
На костромской набережной появится цветочный ручей, узнал KOSTROMA.TODAY. Он дополнит надпись «Кострома любит тебя».
По информации пресс-службы городской администрации, эта надпись традиционно украсит городскую набережную. Но в этот раз она будет в несколько другом исполнении. Композицию дополнят декоративным кувшином и цветочным ручьем: цветы будут посажены так, будто они вытекают из кувшина.
Кроме того, в этом году снова заработают цветочные часы.
В этом году город украсят более 100 тысяч различных растений: петуния, тагетис, цинерария, сальвия, перилла, георгины, агератум, альтернатера, колеус. Все они будут привезены из ярославского тепличного комбината.
Kostroma.Today: последние новости
Гипермаркет «Лента» обвинили в нарушении санитарного законодательства Редкие белые тигры в Костромском цирке: осталось два представления У памятника Островскому в Костроме появились символы черной магии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочка созрела: рано повзрослевшие звездные дочки6
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги94
Как подделывают яйца23
Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню7
Что мужчины считают ужасно сексуальным19
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение