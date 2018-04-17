В Челябинске 20-летняя девушка с синдромом Дауна стала заниматься йогой

20-летняя Дарья Мосяева родилась с синдромом Дауна, но это ей нисколько не мешает ей сидеть в позе лотоса, делать невероятные асаны и дышать, как учат мудрые индусы. Девушка уже два года ходит в секцию йоги в спортивном клубе «Олимпик» и великолепно справляется даже с непростыми асанами (позами в йоге).

Впервые Дарья попробовала свои силы в восточной практике ещё года четыре назад. Тогда она вместе с мамой пошла на индивидуальные занятия к тренеру, который преподавал йогу, как говорится «для чайников». Мама с Дашей проходили недолго, на пару лет забыли об увлечении, но вспомнили, когда в организации помощи детям «Звёздный дождь» им предложили записаться в группу по йоге в оздоровительный комплекс. Там тренер занимается с особыми детьми в группах по 2-3 человека по специальной программе.

Мама Даши Ольга рассказала «Хорошим новостям», что особенно дочери нравятся асана Змеи, а также асана «Собака мордой вниз» (в йоге адхо мукха шванасана) и Треугольник. Поза Дерева — хитрым образом стоишь на одной ноге — тоже входит в перечень любимых, но удается не всегда: девушке трудно держать равновесие. В список «сложных» входит и злополучная планка, знакомая многим спортсменам.

Оценить возможности Дарьи удалось на фотосессии от продакш студии Clique. На снимках Дарья занимается йогой вместе с профессиональным тренером. Для фотографий пришлось полтора часа принимать то позу лука (в йоге джанурасана), то позу дерева (врикшасана).

— И какое не даст упражнение тренер — все выполняет. Да, люди с синдромом Дауна действительно пластичны и имеют хорошую растяжку, но им все равно это не просто даётся, так как упражнения требуют сосредоточенности, — рассказывает мама Дарьи Ольга.

Но этот элемент сосредоточенности и погружения в себя как раз нравится Даше в йоге. Занятия ей помогают найти гармонию с самой собой. Дарья сама общительная и обладает чувством юмора, но при этом может похвастаться твердым характером. Девушка способна дать отпор обидчикам, а занятия йогой помогают справляться с негативом окружающего мира.