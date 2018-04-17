Самые знаменитые древнегреческие гетеры

О том, кто такие гетеры, большинство из нас имеет весьма относительное представление. В Древней Греции так называли свободных незамужних женщин, зарабатывавших себе на жизнь, занимаясь любовью с мужчинами. Но от обычных проституток они отличались очень и очень сильно.

Жрицы свободной любви

Гетеры, как правило, были умны и достаточно образованны, умели держать себя в обществе. Их благосклонности порой добивались самые высокопоставленные представители сильного пола. Они нередко становились музами для поэтов, певцов, художников… При этом гетера сама выбирала себе любовников и могла отказать претенденту на свое тело, если он пришелся ей не по душе.

В Афинах даже была специальная доска — Керамик, на которой мужчины писали гетерам предложения о свиданиях. Если гетера соглашалась, она подписывала под этими строками час свидания. Но могла и не согласиться.

Некоторые греческие гетеры были очень знамениты, вхожи в высшие общественные круги, и иметь отношения с ними почиталось за честь. Имена их сохранила история.

Фрина

Именно эта афинская гетера, жившая в IV веке до нашей эры, послужила моделью для «Афродиты Книдской» и «Афродиты Косской», вышедших из-под резца древнегреческого скульптора Праксителя.

О Фрине известно, что она родилась в небольшом городке Феспии. Родители дали ей имя Мнесарета — «Помнящая о добродетелях». Прозвищем же Фрина девушку, вероятно, наградили, когда она занялась любовным ремеслом. Кстати, в переводе с древнегреческого это слово означало «жаба». По одной из версий, гетеру прозвали так из-за желтоватого оттенка кожи, по другой — она сама присвоила себе это имя, так как верила, что оно защитит ее от злых духов.

Любопытно, что в отличие от своих товарок по ремеслу, Фрина вела довольно скромный образ жизни. Она почти не использовала косметики, избегала посещения общественных купален, увеселительных заведений и публичных сборищ. [С-BLOCK]

Что же касается интимных услуг, то тут такса Фрины зависела от ее отношения к клиенту. Ей было все равно, богат он или беден. Например, с царя Лидии, который ей не понравился, она запросила столько, что впоследствии он был вынужден повысить налоги, чтобы восстановить казну. Зато знаменитому философу Диогену Лаэртскому, чей ум ее восхищал, гетера позволила пользоваться своими ласками бесплатно.

Единственным, кто так и остался равнодушен к ее чарам, оказался еще один философ — Ксенократ. Фрина заключила с Диогеном пари, что соблазнит его. Но это ей так и не удалось. «Я говорила, что разбужу чувства в человеке, а не в статуе», — заявила гетера, поняв, что пари проиграно.

Как и многие товарки по ремеслу, Фрина подрабатывала натурщицей. Дело в том, что «приличные женщины» вряд ли согласились бы позировать обнаженными. Поэтому художники часто обращались к услугам гетер. Для живописца Апеллеса, написавшего с нее «Афродиту Анадиомену» для храма Асклета, Фрина стала не только натурщицей, но и возлюбленной. Но еще больше ее прославили шедевры Праксителя. [С-BLOCK]

Как-то один из отвергнутых Фриной поклонников, оратор Евфий, попытался обвинить гетеру в безбожии. Он заявил, что недопустимо для продажной женщины изображать богиню. Фрине пришлось предстать перед судом. Ее защищал знаменитый оратор Гипперид, но, хотя произнесенная им речь была блестящей, она не произвела на судей особого впечатления. Тогда Гипперид прямо перед публикой сорвал с обвиняемой одежды. Все увидели, сколь прекрасно и совершенно ее тело, и Фрину оправдали…

Фрина была довольно тщеславна. В 336 году стены города Фивы были разрушены войском Александра Македонского . Тогда Фрина, сколотившая к тому времени немалое состояние за счет своих богатых и влиятельных любовников, предложила дать деньги на восстановление. Но не просто так, а с условием. Мол, пусть горожане установят на воротах памятную доску со следующей надписью: «Фивы были разрушены Александром и восстановлены Фриной». Увы, власти Фив ответили отказом. Зато Пракситель изваял из золота статую гетеры, которая впоследствии была установлена в Дельфийском храме. Надпись на пьедестале гласила: «Фрина, дочь Эпикла из Феспий».

Клепсидра

По-настоящему эту гетеру звали Метихой. Прозвищем Клепсидра ее, по преданию, наградили подруги. Оно означало «водные часы». Гетера заслужила его своей привычкой отсчитывать время, которое проводила с клиентами, по водяным часам.

Клепсидра прославилась тем, что стала героиней одной из комедий Евбула. Однако текст пьесы до наших дней не сохранился.

Таис Афинская

Таис Афинская российскому читателю известна в основном по одноименному роману Ивана Ефремова . Она обладала редкой красотой и нередко в обнаженном виде позировала художникам, в том числе и уже упомянутому Апеллесу. Таис считали главной соперницей Фрины.

Имя Таис (Таиды) упоминается во многих античных источниках. Известно, что она одно время была возлюбленной самого Александра Македонского, сопровождала его в военных походах и даже имела некоторое влияние на государственные дела. В 331 году до нашей эры после сражения при Гавгамелах царь устроил в захваченном Персеполе пир с участием гетер. Как пишет Плутарх, среди них «…особенно выделялась Таида, родом из Аттики, подруга будущего царя Птолемея». [С-BLOCK]

Античные историки Плутарх, Диодор Сицилийский и Квинт Курций Руф считают, что именно Таис на том самом пиру предложила сжечь дворец Ксеркса в Персеполе, желая отомстить персам за сожжение родных Афин летом 480 года до нашей эры.

Птолемей, один из друзей и полководцев Александра, сделал Таис своей возлюбленной, а затем и женой. После того как ее супруг стал царем Египта под именем Птолемея I Сотера, она получила титул царицы. Правда, у Птолемея были и другие жены. Таис родила ему сына Леонтиска и дочь Ирану, которая впоследствии вышла замуж за Эвноста, правителя кипрского города Солы.

Между прочим, в честь Таис Афинской был назван астероид 1236, открытый 6 ноября 1931 года советским астрономом Григорием Неуйминым.