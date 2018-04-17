Бьюти-практика: попробуй меня подведи!

Визажисты единогласно объявили интеллигентные «кошачьи» стрелки скучнямбой — и пошли изощряться, только в путь: на Eudon Choi выводили лайнером «кардиограмму», на Lanvin — макали в черный коктейльную соломку и припечатывали к векам моделей, оставляя «перфорированные» штрихи, у Marc Jacobs и Versus Versace вдарили по разлапистым стрелам в пол-лица. Нам сей беспредел только на руку: если эта самая рука и дрогнет, можно со спокойной душой и сталью в голосе ответить оппоненту: «Так ходили модели на показах Rochas, Fendi и John Galliano». Гнем свою линию — точим карандаш.

«Нанесение подводки — всегда выбор и дилемма. Ведь она не просто выделяет глаза — она транслирует настроение и формирует стиль. Несмотря на сезонность, этой весной в фаворе не легкомысленная цветная, а конкретная черная подводка. Главное — правильно откалибровать объем и ширину линий: даже небольшие изменения пропорций способны кардинально изменить облик. Тонкая подводка вдоль ресничного края или кайал по слизистой внутреннего века визуально сужают взгляд, делают его пронизывающим. Любые рваные штрихи при всей своей экстравагантности делают взгляд распахнутым, а образ — юным. Широкие линии — особенно в сочетании с тушью — как правило, история про гламур. Если уж решились на нестандартную подводку, пусть она будет единственным креативным мейкап-элементом: только тогда это будет стильно. Особый шик — технично отрисованная арт-подводка на абсолютно чистом затонированном лице. Мой фаворит — «ломаная» версия от Eudon Choi».

Опубликовано в SNC № 106, апрель 2018.