ТПП: более 35% муки в России производится незаконно

"По данным Росстата, в 2016 году было произведено 9,7 млн т муки. А если исходить из норм потребления, то, по оценкам Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП), производство пшеничной муки составляет в год примерно 13,5 млн т плюс около 1,5 млн т — ржаной. Разница в цифрах — это и есть объем неучтенной муки, которая производится незаконно", — сказал он.

По данным ТПП, такая мука производится на незарегистрированных кустарных минимельницах без соблюдения технического регламента и технологических требований, из дешевого и низкокачественного, иногда небезопасного для здоровья, зерна. На таких предприятиях, количество которых, по оценкам экспертов РСМКП, достигает 7 тыс., отсутствуют производственно-технологические лаборатории. При этом их продукция обычно не соответствует санитарным требованиям.

"К тому же демпинг незарегистрированных минимельниц не позволяет нормально развиваться законопослушному мукомольному бизнесу, выпускающему качественную и безопасную продукцию", — считает Катырин. Представители ТПП считают необходимым определить реальные объемы производства муки и необходимого для этого сырья, сказал он.

Катырин отметил необходимость разработки новой методологии расчета данных Росстата по объемам производства и потребления зерна и продуктов его переработки с обязательным учетом всех производителей муки. По его мнению, следует также распространить действие статьи Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», регламентирующей государственную регистрацию пищевой продукции, на все мукомольно-крупяные предприятия РФ независимо от мощности и организационно-правовой формы.