Свой среди чужих: как победить страхи и стать успешной

Третий год подряд Россия остается мировым лидером по количеству женщин-руководителей, утверждают сотрудники Grant Thornton International в рамках традиционного исследования Women in business 2017. Судя по опросу, в России женщины занимают 47% высших управленческих позиций, в прошлом году эта цифра составила 45%.

Данные показатели растут, но в обществе до сих пор сильны традиционные гендерные роли, которые во многом диктуют правила поведения женщины. Занимая руководящие позиции, многие представительницы прекрасного пола сталкиваются со скепсисом, недоверием, дискриминацией, насмешками, а иногда с агрессией только по причине того, что они женщины. Первоначально это продиктовано сложившимися в обществе стереотипами: женщина рожает и воспитывает детей, мужчина — работает.

Различия формируются еще в детстве, когда родители, воспитывая дочерей, прививают им навыки будущей домохозяйки, уча их готовке, шитью, вязанию, вышиванию, покладистости, помощи и заботе о родителях. Мальчиков учат конструированию, моделированию, программированию, ремеслу, прививают им такие черты характера как самостоятельность, стремление, настойчивость, ответственность, зарождая тем самым лидерские амбиции.

Чтобы женщине не выбирать между работой и детьми, нужно преодолеть не только стереотипы общества, но и получить поддержку, как со стороны государства и/или работодателя, так и со стороны семьи. Со стороны государства и/или работодателя эта поддержка заключается в достойном финансовом обеспечении: увеличение пособия по уходу за ребенком.

В семье должен быть рядом человек, который может выслушать вас, поддержать и не оскорбиться, сделав работу по дому, когда вы задерживаетесь в офисе до позднего вечера. Но многих из нас сдерживают внутренние страхи. Мы не позволяем себе двигаться вперед из-за недостатка уверенности в себе, нежелания выделяться из толпы, заниженной самооценки. Мы отступаем в самые ответственные моменты из-за страха новизны.

Женщины отказываются от продвижения по карьерной лестнице не потому, что они не квалифицированы, не умны или не профессиональны, а потому, что они несут ответственность в других областях. Многие женщины считают, что они являются единственными источником стабильности дома, счастья детей и главной поддержкой их пожилых родителей. Этот стереотип заставляет после рождения детей делать выбор между карьерой и семьей.

Шерил Сэндберг в своей книге «Не бойся действовать» указывает, что «страх лежит в основе множества преград. Страх не понравится. Страх сделать что-то неправильно. Страх переоценить собственные силы. Страх критики. Страх не справиться. И, разумеется, святая троица самых распространенных страхов — быть плохой женой, матерью, дочерью. Избавившись от страха, женщины в состоянии достигать профессиональных успехов и счастья в личной жизни».

Я считаю, что можно добиться всего, совмещая любимую работу и любимую семью, и чем больше женщин будет занимать руководящие позиции, тем быстрее изменится восприятие женщины исключительно как домохозяйки.

Как быть успешной в мире мужчин? Чем руководствоваться, чтобы добиться успеха?

Ниже я приведу несколько советов, которые помогут любой женщине победить внутренние страхи и стать успешной:

1. Общайтесь, станьте публичны.

Здесь подойдет любой вид общения, позволяющего вам высказывать свою точку зрения: диалог с коллегами, родными и близкими, участие в переговорах, выступления на публике (конференции, семинары и т.д.) и также самое важное — коммуникации с незнакомыми людьми. Преодолевая страх общения, вы добьетесь больших успехов, так как общение позволит вам не только обменяться информацией, но и приобрести дополнительные знания. Поддерживайте разговор не на уровне эмоций, а аргументируйте свою точку зрения, это выигрышная стратегия, которую можно и нужно использовать на работе, потому что она обеспечивает вам голос.

2. Занимайтесь тем, что вам нравится.

Даже самое доходное дело, к которому у вас не лежит душа, не принесет удовлетворения и не будет способствовать карьерному росту. Только находясь в гармонии с собой, со своим окружением и занимаясь любимым делом, женщина может считать себя по-настоящему счастливой и успешной.

3. Станьте профессионалом.

Станьте специалистом в своей отрасли, это позволит вам максимально внимательно изучить любую возникшую проблему и прорабатывать несколько вариантов ее решения.

Знание того, что вы сделали все возможное, чтобы повлиять на вашу ситуацию, даже если вы не имеете полного контроля над ее результатом, приведет к ощущению самоудовлетворения и контроля.

Несомненно, ваш пол дает вам уникальную перспективу. Но быть женщиной — это атрибут, который не должен управлять каждым действием, на работе вы не женщина, а профессионал.

Если вы не уверены, что готовы к новой главе в бизнесе, спросите себя, почему нет. Запуск чего-то нового может быть страшным, но он не должен парализовать вас, так как новый проект может привить большую уверенность в себе, подтолкнуть вас стать лидером вашей отрасли.

Используйте социальные медиа для демонстрации своего профессионализма и опыта, начните рекламировать себя как специалиста на своей странице Facebook. Со временем вы станете тем, о ком думают люди, когда им нужно что-то узнать; они поставят вас на вершину соревнования, независимо от вашего пола.

4. Будьте уверены и целеустремленны.

Трудно игнорировать кого-то, кто уверен в себе и готов отстоять свою позицию.

Но такое поведение не приходит само по себе, его нужно воспитывать в себе, сознательно работая над этим каждый день.

5. Уделяйте внимание вашему образу и настроению.

То, как вы выглядите и как чувствуете себя, способно кардинально поменять ваш настрой и тактику вашего поведения.

Женщина, которой нравится ее образ, всегда в хорошем настроении и готова покорять горы.

Каждая женщина может добиться успеха, если постарается избавиться от внутренних страхов и предубеждений.

История вашего успеха — исключительно ваша история.

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