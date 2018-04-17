7 полезных книг для современных девушек

Заблудиться в списках бестселлеров несложно: наконец-то и у нас, и за границей стало появляться много талантливых новеллистов, которые пишут яркие книги на любые темы и удивляют новыми жанрами. Некоторые из этих книг приносят кратковременное чувство удовлетворения и помогают обрести ощущение надежды и спокойствия. Но если ты вечно занятая девушка и хочешь поменять жизнь к лучшему — тебе нужно выбирать книги, которые помогут понять себя и сумасшедший мир вокруг.

В комментариях нам постоянно напоминают о том, что во времена СССР ни о каких психических болезнях речи не шло. Люди работали по 12 часов и кормили семью, а сейчас следуют моде, диагностируя у себя депрессию. Разумеется, это серьезное заблуждение, расстройства психики — вовсе не придуманные болезни, а распространенные проблемы, с которыми все чаще вынуждены сталкиваться жители городов. Напряжение нарастает, а как с этим бороться — все еще неясно. Эта книга помогает разобраться в том, как различить заболевания, как находить контакт с близкими с психическим расстройством и как не сойти с ума в буквальном смысле слова.

Когда человек находится в депрессии, процессы в его голове начинают напоминать типичные проблемы « Почты России »: нейрон А бросает письмо в ящик, оно уходит в направлении нейрона Б… но тут что-то идет не так.

2. «Как мечтать, чтобы сбывалось» — Ольга Лукинская

Автор популярного блога «Мечты сбываются, или Моя жизнь в Барселоне» на примерах из своей жизни рассказывает, как ставить цели, управлять своим временем, балансировать между личной жизнью, работой и хобби и, самое главное, как мечтать, чтобы сбывалось. Книга пока доступна только по предзаказу и поступит в свободную продажу только 27 апреля.

Перфекционизм и ощущение «никто не сделает лучше, чем я» часто приводят к тому, что мы хватаемся за несколько дел одновременно, а в итоге ничего не успеваем. Или, наоборот, годами продолжаем откладывать разборку шкафов или документов, потому что боимся доверить это другим людям, а у самих не хватает времени. По моему мнению, здесь снова возникает вопрос приоритетов. Так ли важно сделать это именно самому? Может быть, найдется кто-то, кто справится с задачей не хуже и даже лучше?

3. «О чем весь город говорит» — Фэнни Флэгг

Книга американской писательницы Фэнни Флэг скорее относится к категории художественных романов и рассказывает о жизни небольшого городка Элмвуд-Спрингс в штате Миссури. Она дополняет цикл созданных Флэг рассказов о разных жителях города, в том числе бестселлер «Жареные зеленые помидоры». Пронзительный и ироничный слог, а также невероятный оптимизм, пронизывающий каждую главу, поможет легко найти плюсы даже в обыденности маленького города.

Мэкки тревожился за свою страну. В ней что-то прогнило, и уже не разберёшь, где добро, а где зло. Болотная гниль проникла в школьные классы, выпуски новостей, кинофильмы и телесериалы, она постепенно так изменила сознание людей, что гордость за страну теперь считалась извращением, патриотизм — глупостью, а самостоятельность в решениях — чем-то вообще немыслимым.

4. «Очень простое открытие. Как превращать возможности в проблемы» — Владимир Гуриев

Если ты любишь узнавать новости через Facebook, имя автора этой книги может быть тебе знакомо: 50 тысяч подписчиков в этой социальной сети — не шутки. Его первая книга — сборник эссе, выросших из его лучших постов, а также нескольких неопубликованных ранее историй. Почему пакеты для молока такие неудобные, почему вымерли великие русские писатели, есть ли смысл в жизни, а также получается ли жить в матриархате — автор каждое утро задается вопросами, ответы на которые найти сложно.

Вот так стараешься, улыбаешься как можешь всем этим людям и все такое, а потом узнаешь, что бариста, который каждое утро делает тебе кофе, придумал единицу измерения мрачности и назвал ее «владимир» в честь тебя.

5. «Тело, еда, секс и тревога. Что беспокоит современную женщину» — Юлия Лапина

Клинический психолог Юлия Лапина много лет работала с людьми, страдающими расстройствами пищевого поведения, и смогла сформулировать основные причины и последствия подобных проблем. Никаких крайностей вроде отказа от всей индустрии красоты и поедания всего, до чего руки дотянутся. По ее мнению, главное, что нужно осознать, — то, что от любых навязанных стандартов можно избавиться и жить полноценной и счастливой жизнью.

Принять себя — не значит сдаться, это в первую очередь означает, что надо перестать бороться там, где борьба не нужна. Бессмысленная борьба крадет у нас силы, которые так нужны для действительно важных дел. Сколько весила Софья Ковалевская ? Какой объем талии был у Маргарет Тэтчер ? Сколько углеводов употребляла на ужин Валентина Терешкова ? Да разве это имеет значение после того, как эти женщины изменили мир!

6. «Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса» — Эмили Нагоски

Не обманывайся названием, это не очередная инструкция о ведической женственности. Это настоящее научное исследование женской сексуальности, уникальной и неповторимой. Благодаря этой книге ты можешь разобраться в том, как работает возбуждение, взять его под контроль и раскрыть потенциал в полной мере.

Управление эмоциями по модели «спящий еж». Увидев спящего ежа на стуле, куда вы собирались сесть, вы должны: — назвать зверя, которого видите; — взять его на руки, сесть и положить его к себе на колени; — разобраться, что ему может быть нужно; — рассказать об этой потребности партнёру, чтобы вы сообща помогли ежику. Можно просто рассердиться на бедного ежа или испугаться его, но это не поможет ни вам, ни ему.

7. «Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть» — Нина Брокманн, Эллен Стёкен Даль

Несмотря на активное движение за обсуждение темы женского здоровья, мифов в этой области остается по-прежнему немало. Эту книгу написали врачи, специализирующиеся именно на области гинекологии. Понятным и доступным языком, с тонким юмором и метафорами они помогают разобраться в серьезных вопросах, узнать, все ли в порядке с твоей вагиной, и так ли плохо, что твой цикл нестабилен. Кроме того, книга поможет наконец разобраться, как именно работают гормональные контрацептивы, действительно ли они так опасны, или же в них есть определенная польза, а также немного о беременности.

«У тебя что, месячные?» — вопросы вроде этого мы слышим сплошь и рядом. Ведь куда проще навесить на женщину ярлык от природы некомпетентного, истеричного, придирчивого создания, чем воспринять ее всерьез.