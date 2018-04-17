Источник проблем

Многие люди склонны жаловаться на свою жизнь. Им кажется, что груз проблем огромен, слишком тяжел, непосилен.

Согласитесь, мы охотнее говорим о том, что нас не устраивает, нередко преувеличиваем свои неприятности. Но при этом не хотим задуматься и понять, что значительную часть своих проблем мы создаем себе сами.

Пытаясь найти универсальный способ облегчить свою жизнь, человек поверхностный зачастую приходит к выводу, что в этой жизни все решают деньги. Он полагает, что с их помощью можно купить все: и здоровье, и новые жизненные впечатления, и интересные встречи, и могущество, и власть, и многое другое, что рисует его воображение и даже перестроить мир на свой лад. Одним словом, человек уверен, что большое количество денег изменит его жизнь полностью и позволит ему обрести счастье.

Когда жизненной целью становятся деньги, богатство, ради ее достижения человеку приходится идти на все. Вместо честного труда он занят поиском наживы. В нем развивается готовность обманывать и обкрадывать клиентов, коллег, начальство, а потом даже друзей и близких.

Настоящих друзей у него не остается, потому что, когда человек одержим идеей приобретения богатства любым путем, он становится неспособен к бескорыстной дружбе. Прежние друзья интересуют его все меньше, его круг общения составляют только люди с полезными связями. И вот уже на явной чужой беде готов нажиться человек, считающий, что деньги сделают его практически всемогущим.

Родные тоже занимают все меньше места в сердце человека, считающего деньги самым важным приоритетом в жизни. При любой спорной ситуации, связанной с имуществом, он готов ссориться, лгать, обращаться в суды, чтобы получить как можно больше.

В погоне за богатством человек разрушается как личность, но не потому, что деньги сами по себе являются злом. Речь не идет о том, что не нужно работать и зарабатывать. В земной жизни без материальных средств не прожить. Все дело в отношении к деньгам и материальным благам. Для дееспособного человека естественно стремление работать и зарабатывать себе и своим близким на питание, одежду, жилье, книги, другие необходимые вещи, на оплату коммунальных услуг, паломничество, путешествия, на помощь нуждающимся. Но это должен быть честный труд, честный заработок и понимание того, что деньги вовсе не всемогущи, что сами по себе они не делают человека счастливым.

Неправ тот, кто верит в абсолютное могущество денег, в их способность решить все проблемы и уберечь от любых невзгод, и потому всю жизнь посвящает стремлению приобрести их как можно больше. Прежде всего, он внутренне обкрадывает себя. Служение богатству — это идолопоклонство в душе человека, чуждое христианству. Христос говорит, что из-за страсти обогащения человек лишается возможности угодить Богу (см. Мф. 6, 24), а значит обрести истинное счастье.

Да и внешнее его благополучие оказывается призрачным. Со временем богач видит, что здоровье купить не получилось: не все можно вылечить даже при самых больших деньгах, а сам он оказался в полной изоляции. «Бесполезные» друзья оставлены где-то в прошлом, с родственниками отношения испорчены из-за вечного дележа материальных благ по принципу «все мне, а вам не надо». Рядом только «полезные» люди, доверять которым он не может, потому что находится в такой среде, где принято использовать окружающих в корыстных целях, играть на их слабостях или доверии для своего обогащения.

Человек распоряжается немалыми средствами, может позволить себе жить в роскоши, покупать «статусные» вещи, тратить на свой комфорт сколько угодно. Но рядом с ним не осталось людей, которые бескорыстно любят, искренне верят, всегда поддержат в трудную минуту. Он сожалеет, что потерял счастье истинной дружбы, осознавая, сколько доброго и светлого когда-то вносили в его жизнь прежние друзья. Ему не хватает простого человеческого общения в кругу семьи, семейных праздников, когда за одним столом вместе собиралось несколько поколений. Он вспоминает добросовестных, всегда готовых помочь коллег на первой работе, которых он в стремлении разбогатеть сильно подвел.

На своем горьком опыте он понимает, что ни настоящую семью, ни истинных друзей нельзя купить, что деньги их не заменят. Деньги не дали ему счастья, да и никогда не могли бы сами по себе его дать.

Если же человек лишится накопленных средств, такое тоже может случиться, то «полезные» люди отвернутся, потому что он им уже не будет нужен. Те, кто был рядом с ним из-за богатства, тоже уйдут. В таком случае развеются его последние иллюзии.

В любом случае человек будет страдать из-за того, что жизнь его не наполнена счастьем, а полна одних проблем. Он будет жаловаться на жизнь. Но кто создал ему главную проблему? Кто заставил его жить так, как будто деньги всемогущи, и стремиться приобрести богатство, не останавливаясь ни перед чем? Ответ очевиден: сам человек. И только пока он жив, у него есть возможность подобно евангельскому Закхею исправить свое отношению к богатству, чтобы обрести спасение.