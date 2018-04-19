Как за минуту превратиться из пузана в качка

Парень из Оклахомы фотографировал свой фитнес-путь, который занял 3 месяца, а потом смонтировал его в один ролик. Завораживает.

24-летний американец Хантер Хоббс (Hunter Hobbs) отважился на эксперимент, в результате которого за 12 недель похудел на 19 кило. По его признанию, было непросто, но результат впечатляет: рыхлый офисный пузан превратился в красавца-качка.

Особенно приятно наблюдать за этим превращением на ускоренной перемотке: из фотографий, которые Хантер делал каждый день для фиксирования прогресса, он создал минутное мотивирующее таймлапс-видео.

Источник: Bored Panda

Хантер Хоббс из города Норман, штат Оклахома, работает в офисе нефтегазовой компании. От сидячего образа жизни, как и многие, он набрал за зиму немало лишних килограммов.

Начало года обычно становится временем бума в тренажерных залах: многочисленные «подснежники» начинают тренировки, чтобы подготовить свои рыхлые тушки к началу пляжного сезона. Но мало у кого получается.

Но вот Хантеру все удалось: его впечатляющая трансформация, которую он провел за 12 недель с января по апрель, стала настоящим хитом в интернете.

Хантер начал свой эксперимент с весом 92 кило. Он стал правильно питаться и 5-6 раз в неделю заниматься в тренажерном зале с весами, а также ежедневно в течение 20-30 минут делать кардио — либо утром, либо сразу после силовых тренировок. При этом в начале своего фитнес-пути он использовал более тяжелые веса, а ближе к концу эксперимента постепенно уменьшил нагрузки, при этом увеличив темп.

Но, по признанию Хантера, труднее всего было соблюдать диету. Не зря говорят, что в трансформации тела именно питание играет главную роль — влияние тренировок на результат составляет всего 20 процентов. Хоббс ел курятину, сладкий картофель батат, овсянку, салаты, орехи и пил протеиновые коктейли. Он отказался от алкогольных и сладких напитков, но при этом ежедневно выпивал не менее трех литров обычной воды.

«Я сам готовил себе еду, каждый день брал с собой обед на работу и старался как можно реже есть в кафе и ресторанах, — рассказывает Хантер. — С самого начала я записывал все, что ем, чтобы лучше понимать, сколько калорий, белков, жиров и углеводов потребляю, а уже потом, разобравшись, просто ел одинаковые продукты и порции».

В самом начале своей трансформации Хантер постоянно чувствовал себя «измученным, демотивированным и вечно голодным».

«Примерно через три недели после того, как я начал замечать какие-то реальные перемены, а мое тело приспособилось к новому рациону и тренировкам, каждую следующую неделю было все лучше и лучше, — вспоминает Хантер. — Но борьба продолжалась, и мне приходилось каждый день себя напрягать. Но когда видишь прогресс, идти вперед значительно легче. Сейчас я чувствую себя в миллион раз лучше, чем в самом начале, у меня появилась масса энергии, уверенности и мотивации».

Хантер, который начал эксперимент по похудению из любопытства, признался, что это «самая сложная задача», которую он когда-либо перед собой ставил. Но упорства ему не занимать: он уже попадал в заголовки мировых СМИ, когда в январе этого года решил узнать, где находится дно таблицы Excel.

Хоббсу потребовалось больше девяти с половиной часов, чтобы достичь конца таблицы. Выяснилось, что она ограничена 1 048 576 строками. По признанию блогера, выяснять, какая строчка в Excel последняя, — «самый тупой вызов» в его жизни, однако кто-то все-таки должен был это сделать.