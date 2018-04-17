От офисного клерка до качка: удивительная трансформация в 1-минутном ролике 

Американец Хантер Хоббс заснял на видео свою трехмесячную фитнес-трансформацию. Каждый день молодой человек снимал свои успехи — в итоге получился впечатляющий минутный ролик.
За 12 недель усиленных занятий Хантер сумел сбросить 20 килограмм веса. 5−6 раз в неделю он поднимал тяжести в спортзале, после чего уделял 20−30 минут более легкими восстановительным упражнениям.
За три месяца парень, запустивший себя из-за офисной работы, полностью согнал живот, накачал внушительные бицепсы и стал выглядеть очень подтянуто.
Значительную роль в успехе Хоббса сыграло правильное питание. Ему пришлось перейти на строгую диету из куриного мяса, батата, круп, зелени и яиц.
«Я старался полностью исключить из своего рациона сладкие напитки и алкоголь. Было непросто, но я понимал, что для достижения моей цели эти ограничения были действительно важны», — рассказал молодой человек Daily Mail.
Вместо этого Хоббс выпивал минимум по 4 литра воды в день.
Одной из самых сложных задач для парня стала борьба с самим собой и своими желаниями. «Занятия в зале отнимали множество физических и моральных сил. Несколько раз я подумывал над тем, чтобы отказаться от своей затеи. Было не просто в окружении людей, регулярно посещающих пиццерии и бургер-бары, питаться „голой“ курицей и салатом, но сейчас я могу сказать, что это точно того стоило», — признался Хоббс.
В планах молодого человека устроить небольшую передышку, а после этого приступить к поиску золотой середины — оптимального для его организма баланса между занятиями, правильным питанием и удовольствиями.
«Я планирую продолжать заниматься в зале и правильно питаться, но теперь мои отношения с алкоголем смогут снова стать более либеральными», — поделился американец.
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