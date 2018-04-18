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Парень с пивным животом показал удивительную трансформацию в качка. ВИДЕО
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Парень с пивным животом показал удивительную трансформацию в качка. ВИДЕО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Американец Хантер Хоббс заснял мотивационное видео, на котором запечатлел свою трехмесячную фитнес‐трансформацию. Каждый день молодой человек фиксировал достигнутые результаты, сообщило британское издание Daily Mail.
Под конец удивительной трансформации пользователи Сети смогли увидеть довольно впечатляющий видеоролик, где всего за минуту молодой человек превращается из «типичного офисного клерка» в «мускулистого брутального качка».
По словам Хантера, чтобы добиться таких внушительных спортивных результатов, ему пришлось приложить не мало усилий. За 12 недель интенсивных занятий, американец «сжег» 20 килограмм лишнего веса.
Свое расписание занятий он составил так, чтобы 5–6 раз в неделю можно было заниматься в зале, совмещая силовые тренировки с легкой кардио нагрузкой.
В итоге, молодому человеку, запустившему себя
из-за  офисной работы, удалось полностью согнать живот, а также значительно укрепить мышечный тонус. По словам Хантера, помимо тренировок, в его перевоплощении огромную роль сыграло и правильное питание. Он перешел на строгую диету из мяса, овощей, круп, зелени и яиц.
Кроме того, Хантер полностью исключил алкоголь и сладкое из своего рациона. Вместо этого, Хантер выпивал минимум по 4 литра воды в день.
Американские ученые нашли необычный способ быстрого избавления от лишних килограммов. Исследователи заморозили при помощи криогенного газа аргона 10 «тучным» добровольцам окончания блуждающего нерва в спине. В итоге, их аппетит заметно уменьшился.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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