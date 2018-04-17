Почему брак Брежневой был обречен

Бурная личная жизнь дочки изрядно надоела Леониду Ильичу: она была замужем за акробатом-силачом Евгением Милаевым — Героем Социалистического труда и директором Московского цирка (он был старше Галины на 20 лет). А её брак с иллюзионистом Игорем Кио — ему было 18, ей 33 — продлился всего 10 дней: КГБ задержало их в Сочи, у Кио отобрали паспорт и вернули без штампа о браке.

Фотохроника ТАСС /Вячеслав Ун Да-син Игорь Кио С майором Чурбановым Галина случайно познакомилась в Доме Архитектора. Он был женат, их роман продолжался неделю, потом Брежнева познакомила его с отцом. Юрий Чурбанов развелся, после второго брака дорос до генерал-полковника и первого заместителя министра внутренних дел.

Этот праздник можно было бы назвать «свадьбой обреченных»: генсек умер в 1982 году, Чурбанов был судим, разжалован и осужден на 12 лет в 1989-м, а Галина Брежнева спилась, неудачно разменяла квартиру, собирала пустые бутылки за городом и умерла в сумасшедшем доме, куда ее сдала дочь от первого брака.

Счастья тут не было, и это было связано с тем, что на излете советской власти люди истово ненавидели номенклатуру с ее привилегиями. Дочка немощного генсека, об экстравагантных прихотях которой рассказывали анекдоты, и ее сделавший невероятную карьеру муж были идеальным отражением того, что ненавидела страна: при Андропове и Горбачеве их принесли в жертву.

Их считали исчадиями ада, но на самом деле они были неплохими людьми — тем страшнее выглядит эта история. Галина Брежнева горячо любила своего первого мужа: она работала костюмершей в номере силача-акробата, стала идеальной матерью приемным детям, с удовольствием хозяйничала. Но Милаев закрутил роман с молоденькой цирковой актрисой; она оскорбилась и ушла из семьи, после этого ее жизнь пошла вразнос.

К ней тянулись мужчины, желавшие сделать карьеру — роман с дочкой Брежнева был подтверждением статуса, — но ей это счастья не приносило. Отношения со знаменитым балетным танцовщиком Марисом Лиепой тянулись долго, но семью ради нее он не оставил. В ее портфолио были и журналисты, и артисты.

ru.wikipedia.org Галина Брежнева и Юрий Чурбанов

Юрий Чурбанов казался ей выходом, брак с ним — дорогой в нормальную жизнь: молодой человек с хорошим партийно-пролетарским бэкграундом выглядел спасением. Но их 20-летний брак оказался еще большей катастрофой. Самым скверным было то, что пролетарский генерал-полковник приучил ее к водке — через много лет, в конце жизни, это аукнулось тяжелым алкоголизмом и сумасшествием.

Долгий брак не был счастливым: у Галины Леонидовны начались отношения с артистом театра «Ромэн» Борисом Буряцей. При ее помощи он стал солистом Большого театра, а потом его обвинили в краже: сперва бриллиантов у знаменитой цирковой аристки Ирины Бугримовой, а потом — дорогих шуб. Юрий Чурбанов поспособствовал тому, чтобы Буряцу посадили на пять лет; Галина Брежнева не смогла его защитить. А в 1982 году умер Брежнев, и судьбы его дочки и зятя пошли под уклон. Чурбанов стал заложником давней вражды Андропова и министра внутренних дел Щелокова, а Галина Брежнева оказалась под негласным домашним арестом на подмосковной даче.

Генсек дарил зятю машины, которые сам получил в подарок, а тот их перепродавал — фактически, они были государственной собственностью. Драгоценности Галины тоже были отцовским подарком. Чурбанов брал взятки, однако миллионов там не было, на суде он отказался от показаний, данных на следствии. Но судили не его, а брежневскую эпоху, и поймавший было удачу за хвост карьерист не имел шансов на спасение. А Галине Брежневой, при Горбачеве отсудившей у конфисковавшего их государства свои драгоценности и антиквариат, предстояло нищать и опускаться, спиваться и сходить с ума.

Она была хорошей женщиной, умела любить и вить семейное гнездо, но положение отца сломало ее характер и судьбу, а новое время спросило с нее за все грехи КПСС сразу. 17 апреля 1971 года на даче у Генерального секретаря происходило очень печальное торжество — и все, кто принимал в нем участие, надеялись на самое лучшее.