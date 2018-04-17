Синяя клубника и белые огурцы — что выращивают дачники Подмосковья из семян с Aliexpress

Синяя клубника, белые огурцы, розовые нарциссы, фиолетовые перцы и прочие чудеса селекции стали новым трендом среди дачников Подмосковья, мечтающих удивить соседей и украсить свой участок чем-нибудь необычным. Многие выкладывают свои эксперименты в Instаgram. Можно ли вырастить китайскую экзотику на подмосковных огородах, обозреватель РИАМО спросил у садоводов из Московского региона.

Надежда (Солнечногорский район), вырастила перечное дерево:

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Пару лет назад я заказала на Aliexpress семена чили-перца. На картинке продавца были мелкие фиолетовые перчики, а в описании говорилось, что это декоративный мини-перчик для комнатного выращивания. Я высадила семена и стала с интересом ждать, что же вырастет. В Instagram я начала вести историю с хэштегами #семенасалиэкспресс #дневникодногоперца, за которой следили мои френды, тоже увлеченные садоводством.

Перец хорошо взошел, после чего каждый саженец я высадила в отдельный горшочек. Были и проблемы — например, тля, с которой я боролась раствором хозяйственного мыла. В июле показались первые перчики. На тот момент перец рос уже в теплице.

Я сразу заметила, что перец растет очень необычно. Сначала на главном стебле на макушке образовалось 5 перчиков, потом по бокам от них появились новые побеги и все с цветами. На этом рост куста не закончился — он продолжал расти. Это было целое перечное дерево. В итоге перец вырос нереально огромным — настоящий красавец. Перчики были ярко-красными — огонь просто. Правда, не фиолетовые, как обещали китайцы.

Муж первым снял пробу урожая — перец оказался очень ядреным!

Осенью гиганта пришлось пересадить в 25-литровый горшок и забрать с дачи домой. К сожалению, пересадка и недостаток освещения сказались на нем не лучшим образом. Вскоре он обсыпался, и я его беспощадно остригла. Надоело с ним возиться, и к Новому году на его месте появилась елка. Запас перца был уложен в банку, и его мне хватит надолго. Прошло уже 2 года, но он не потерял своих жгучих свойств».

Мария (Наро-Фоминский район), выращивает экзотические ирисы:

https://instagram.com/p/BfSqJnSlPQ7/

«Осенью прошлого года меня дернуло заказать семена ирисов с Aliexpress. Не надеялась вырастить что-то супер-пупер красивое, как на картинках, а из праздного любопытства. Ожидала, что зацветет растение не раньше, чем через 3-4 года в лучшем случае.

Пришли семена — сухие, сморщенные. Я их положила в раствор с перекисью, подержала неделю, и когда они слегка набухли, высадила. Всходов ждала долго, спустя месяц проклюнулся первый, через некоторое время — второй, потом еще несколько. Всхожесть оказалась отвратительная. Из 200 семян у меня проросло только 9 штук, 3 из них зачахли, всего осталось 6 штук.

https://ru.aliexpress.com/item/32482290050/32482290050.html?shortkey=mEnIVvi2&addresstype=600 Ирисы растут настолько медленно, что оценить результат можно будет годика через два, и то если переживут зимовку в открытом грунте.

Опыт проращивания китайских семян у меня был и раньше. Я сажала семена лилейников с «Али». Но как только увидела сами семена, я сразу поняла, что это не они. В итоге взошло какое-то безобразие.

https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-Vegetables-And-Fruit-White-Cucumber-Seed-Bonsai-plants-Cucumis-sativus-Seeds-for-home-Vegetables-For/32795330178.html?shortkey=IbiiaYnM&addresstype=600 Еще пробовала выращивать канну. Из 10 семян проросло одно, но тут, скорее всего, я что-то сделала не так. Не прочитала, как их лучше проращивать. Также сажала китайские пионы, но прошло уже три зимы, а ничего так и не выросло.

Удачный опыт с китайскими семенами был только один — посадка белых огурцов. Огурчики выросли очень вкусные, с белой нежной кожурой. Но купить такие семена можно и у нас, так что это не редкость.

Из китайских семян я больше ничего интересного не надеюсь вырастить и не верю красочным отфотошопленным картинкам. В природе не может быть синей клубники, бирюзовых ирисов и прочего. Можно сказать, что это пустая трата денег. Хорошо, что стоят они совсем недорого, поэтому не жалко».

Елизавета Трофимова (Московская область), выращивала «синюю» клубнику:https://youtu.be/Vg2I5JXu7wg«На Aliexpress продается огромное количество семян, на любой вкус и цвет. Я купила семена синей клубники. Выращивала семена в рассаде — в итоге получилось десять кустов. Посадила их осенью, а урожай собирала в июне. И с небольшой плантации удалось собрать две жменьки клубники. Я бы не сказала, что это клубника — на вкус она безвкусная. Это не клубника, это не земляника, я даже не знаю, что это. К сожалению, я не вырастила голубую клубнику. Но спасибо за то, что хотя бы что-то удалось вырастить».

Елена Симакова, садовод со стажем:

«Всем хочется иметь на своих участках необыкновенные растения, экзотику. Этим пользуются недобросовестные продавцы — они каждый год придумывают что-то новое. Советую дачникам не вестись на такой маркетинг или, по крайней мере, быть готовыми к разочарованию.

При покупке семян и саженцев рекомендую быть внимательнее, не стесняйтесь спросить у продавца об их происхождении.

https://ru.aliexpress.com/item/Ornamental-Pepper-Seeds-Capsicum-Annuum-Edible-Ornamental-purple-Pepper-Chili-Bonsai-vegetable-seeds-30seeds-bag/32783771103.html?shortkey=UrEZjiMN&addresstype=600 Новинка сайта Aliexpress — синяя клубника. И есть люди, которым интересно, какая она по вкусу. Да никакая! Не существует ни в природе, ни в селекции синей клубники — это фотошоп.

Черная клубника и черная роза существуют, но не такие, как на картинке. Не бывает абсолютно черной розы и клубники. Они темно-бордовые и без солнечного света кажутся черными, но на солнце можно увидеть, что они имеют красный пигмент. Если на картинке черная роза или клубника — это обман.

https://ru.aliexpress.com/item/32747279850/32747279850.html?shortkey=raqiU3iU&addresstype=600 Ампельная (вьющаяся, декоративная) клубника — такого эффекта можно достичь путем выращивания сортов, обладающих большими кустами с длинными стеблями в вертикальных грядках и близким расположением горшочков. Но в условиях нашего региона и более северных районов это невозможно, так как горшочки замерзнут. Можно их разбирать и складывать на хранение в погреб. А так, как растут петунии, клубника расти не может!

Лилейное дерево — фотошоп, среди лилий есть высокорослые гибриды с большим количеством бутонов и цветков, но не такие, чтобы их нельзя было охватить руками. Подумайте логически — как из малюсенькой луковички за сезон может вырасти целое лилейное дерево? Это все равно, что кинуть яблоневую косточку в землю осенью, а следующим летом ждать яблок. Вы можете достичь такого эффекта, посадив большое количество лилий одного сорта близко друг к другу.

https://ru.aliexpress.com/item/Narcissus-Flower-Daffodil-Seeds-Bonsai-Plants-Double-Petals-Absorption-Radiation-Potted-DIY-Home-Garden-Plant-100/32792677698.html?shortkey=FraimeyU&addresstype=600 Колоновидные черешни, персики, абрикосы — такого не бывает в природе. Есть колоновидные груши, но в нашем регионе такие не растут, так как у них слабый подвой, у нас можно выращивать только колоновидные яблони.

Разноцветные нарциссы — розовые, сиреневые, красные, которые рекламируют в Интернете, тоже, скорее всего, фотошоп. То же касается радужных роз, их также нет в природе и вырастить их невозможно, но их можно получить дома в вазе, используя различные красители».

Дина Жильцова