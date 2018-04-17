Дикий волк, в честь которого установили мемориал

Волки — это очень красивые животные. Но, несмотря на то, что они так похожи на наших любимых собак, с этими дикими и жестокими созданиями, как известно, лучше не встречаться. Эта история случилась в 2013 году в городе Джуно. Когда профессиональный фотограф Ник Дженс гулял со своим лабрадором, им встретился волк. Это была самая удивительная встреча из всех, какие только можно представить!

Но более удивительным для Ника стало то, что его собака не побоялась волка, и они начали играть. Мужчина даже успел сделать фото.

После этого волк стал регулярно навещать своих новых друзей. А Ник фотографировал каждую встречу. Волку даже дали кличку — Ромео.

Ромео стал известным во всем городе. Он постоянно играл с собаками в местном парке.

Первое время жители Джуно с большим опасением относились к дикому животному. Но потом они увидели, что волк обладает мирным дружелюбным характером, и не были против того, что он приходил к ним поиграть.

Ромео любил и собак, и людей. И эта любовь была взаимной. Так три разных живых существа поняли друг друга и гармонично существовали на одной территории.

Волк жил в Джуно и его окрестностях целых 6 лет. Он стал каплей дикой природы, разбавляющей мир современного человека.

Но в 2010 году произошла трагедия — Ромео не стало. Жители Джуно еще долго не могли смириться с такой потерей и даже создали мемориал в честь своего любимого друга.

В мире бывают настоящие чудеса, и эта история — яркое тому подтверждение. Она показывает, что совсем разные и на первый взгляд несовместимые создания вполне могут мирно жить вместе на нашей планете. Поделитесь этим удивительным случаем с друзьями! Ведь нам всем нужно почаще напоминать себе о том, что в этом мире все-таки есть взаимопонимание, мир, согласие и бескорыстная дружба.