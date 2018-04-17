Жасмин призналась в болезненной страсти

Жасмин является одной из самых стильных и элегантных артисток отечественной эстрады. У нее всегда превосходная укладка, умело наложенный макияж и подобранный со вкусом наряд. Однако, по словам звезды, порой ей хочется появиться на публике без мейкапа и дизайнерского «прикида». Но позволить себе такую роскошь певица не может, так как всегда оказывается в центре внимания.

Сначала Жасмин чувствовала себя из-за этого не в своей тарелке, но потом стала воспринимать как неизбежную часть своей профессии, хотя выглядеть всегда безупречно это, разумеется, нелегкий труд.

Звезда рассказала, что старается не показываться в местах скопления людей. Она рассказала, что в московской подземке была всего пару раз — когда опаздывала на встречу и для съемок. Как правило, певица ездит в дорогом автомобиле с личным водителем и телохранителем.

Жасмин также призналась в болезненной страсти. Оказалось, что она не может пройти мимо сумочек, которым, как шутливо заметила звезда, пора уже отводить отдельную гардеробную. «У меня изжога на них!», — цитирует певицу сайт Dni.ru.