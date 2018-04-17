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Худая и костлявая: Белла Хадид выложила фото топлес
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Худая и костлявая: Белла Хадид выложила фото топлес 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Еще недавно ее обвиняли в том, что ее формы далеки от модельных, но, кажется, все изменилось.
Все знают, что в модельном бизнесе есть свои стандарты, по которым отбирают девушек. Однако не все их соблюдают, так, например, рост модели Кары Делевинь ниже общепринятого у моделей и составляет всего 173 сантиметра, но это не помешало ей стать самой популярной и востребованной. А 21-летней Белле Хадид не мешает то, что ее формы не всегда идеальны. Так, например, модель показала целлюлитные ягодицы на шоу Victoria’s Seсret и сразу же была раскритикована общественностью.
Но, по всей видимости, Белла решила вернуться в форму и больше не позориться. Модель продемонстрировала свои идеальные размеры на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла, на которые съехались буквально все молодые селебрити. Белла Хадид решила не скромничать и опубликовала в своем Instagram откровенный снимок, где она загорает топлес и слегка прикрывает грудь рукой.
Публикация от (@bellahadid)
16 Апр 2018 в 9:11 PDT  На фотографии видно, что модель уж очень худая. В области бедер у нее буквально торчит кость, а выше живота появилась полоса, свойственная тем, кто много тренируется. Возможно, Белла вернулась к интенсивным тренировкам, состоящим из бега, занятий боксом, а также упражнений, направленных на пресс и ягодицы.
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